Rusia aclara que reunión entre Putin y Zelenski se debe preparar “minuciosamente”

Rusia insiste en que una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, debe ser “preparada minuciosamente”, en medio de las expectativas que existen alrededor de una posible reunión en persona de ambos líderes.

Las declaraciones fueron dadas por el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, a la televisión pública, quien enfatizó la necesidad de un enfoque “serio” para cualquier contacto que involucre a jefes de Estado. El pronunciamiento llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara que ha comenzado a “organizar” un encuentro entre los líderes de Rusia y Ucrania.

Lavrov, por su parte, subrayó que cualquier formato de trabajo, ya sea bilateral o trilateral, debe “comenzar desde el nivel de expertos y luego recorrer todas las etapas necesarias para preparar las cumbres”, informó EFE.

Entretanto, el jefe de la diplomacia rusa enfatizó que no se puede aspirar a una solución duradera sin abordar los intereses de seguridad de Rusia y los derechos de la población rusoparlante de Ucrania. En este sentido, Lavrov sugirió que antes de negociar, Zelenski debería derogar las leyes que, de acuerdo con el Kremlin, “vulneran los derechos de los rusoparlantes”.

Detalles de la postura de Putin tras reunión con Trump

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló que Putin y Trump discutieron la posibilidad de elevar el nivel de representación en las negociaciones bilaterales entre las partes ucraniana y rusa. Ushakov precisó que la conversación se extendió por 40 minutos, pero no mencionó una futura cumbre entre Putin y Zelenski, a quien el Kremlin considera ilegítimo desde mayo de 2024.

Moscú ha sostenido consistentemente que Putin solo se reuniría con Zelenski para sellar un acuerdo de paz definitivo, no para negociar puntos del conflicto. La delegación rusa en las últimas tres rondas de negociaciones, que tuvieron lugar en Estambul, fue encabezada por Vladímir Medinski. Estas reuniones solo resultaron en un intercambio de prisioneros y cadáveres, sin avances en aspectos políticos o militares.

