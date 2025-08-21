Misiles rusos impactan en fábrica estadounidense en la capital de Ucrania

Ucrania reportó un ataque aéreo masivo perpetrado por Rusia, que involucró el lanzamiento de 614 municiones de ataque aéreo en una sola noche y la madrugada siguiente.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, calificó el asalto de “ataque aéreo combinado masivo” y confirmó que los ataques alcanzaron objetivos en todo el territorio ucraniano, con un enfoque en infraestructura civil y energética.

El bombardeo ruso consistió en el lanzamiento de 574 drones y 40 misiles, de los cuales la Fuerza Aérea Ucraniana logró interceptar o suprimir 546 drones y 31 misiles. A pesar de los esfuerzos de defensa, se registraron impactos en 11 localidades.

Impacto contra fábrica de productos estadounidenses

El ministro Sybiha, en una publicación en X, lamentó que “contrariamente a todos los esfuerzos por poner fin a la guerra, Rusia realizó un ataque aéreo combinado masivo sobre Ucrania durante la noche”, y confirmó que “la infraestructura civil y energética” estaban entre los objetivos.

Se conoció que el misil impactó una fábrica de productos electrónicos de capital estadounidense en Mukachevo, una ciudad en la región más occidental de Ucrania, a unos 25 kilómetros de la frontera con Hungría.

Sybiha informó que el ataque causó “graves daños y víctimas” y reiteró que se trataba de “una instalación completamente civil, ajena a la defensa o al ejército”. El ministro señaló que este no es el primer ataque de Rusia contra empresas estadounidenses en Ucrania, citando asaltos previos a las oficinas de Boeing en Kiev.

Zelenski condenó el ataque

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, describió el ataque a la fábrica como “muy revelador”, escribiendo en Telegram que era “una empresa civil común y corriente, una inversión estadounidense” que producía “artículos domésticos tan comunes como cafeteras”.

Zelenskyy enfatizó que “el mundo no hace ningún esfuerzo para detener esta guerra” y demandó una respuesta internacional más contundente, incluyendo “presión. Sanciones y aranceles fuertes”.

Las autoridades locales reportaron al menos 19 heridos en Mukachevo y el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, informó en Telegram que una persona murió y tres resultaron heridas en su ciudad.

De acuerdo con un análisis de datos de la Fuerza Aérea de Ucrania realizado por ABC News, el ataque marca un punto de inflexión, siendo el más grande desde el 12 de julio y rompiendo la tendencia de menor intensidad de bombardeos observada en agosto.

