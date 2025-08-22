Walmart baja de $700 a $396 una bicicleta eléctrica: de 26” y con siete velocidades
Walmart rebaja más del 40% en el precio de esta bicicleta eléctrica de 26'', con batería extraíble y motor de hasta 500W
Walmart ha lanzado una oferta que puedes aprovechar ahora mismo: la bicicleta eléctrica 5TH WHEEL W17B ahora se encuentra a $396, lo que representa un ahorro de más de $300 sobre su precio original de $700.
Este modelo está pensado para quienes buscan comodidad, autonomía y potencia en sus recorridos diarios o escapadas de fin de semana. Haz clic aquí para verla y comprarla.
Así es la bicicleta eléctrica que oferta Walmart en $396
Está equipada con un motor sin escobillas de 350W, que puede alcanzar un pico máximo de 500W, permitiendo subir pendientes de hasta 25% de inclinación sin esfuerzo. Su velocidad máxima llega a 20 mph (32 km/h), ideal para trayectos urbanos y recreativos.
En cuanto a la autonomía, incorpora una batería de iones de litio extraíble de 36V y 10.4Ah, capaz de ofrecer hasta 31 millas (50 km) en modo eléctrico puro y 48 millas (77 km) en modo de asistencia al pedaleo (PAS). Esto significa que podrás moverte con confianza sin preocuparte por recargar constantemente.
Para asegurar una experiencia cómoda, la bicicleta cuenta con llantas de 26 pulgadas y suspensión en el asiento trasero, lo que mejora la estabilidad y suaviza el impacto en caminos irregulares.
En materia de seguridad, está equipada con frenos de disco duales y un sistema de iluminación LED frontal y trasero, pensado para trayectos nocturnos o en condiciones de poca visibilidad.
La 5TH WHEEL W17B incorpora una pantalla LCD inteligente, desde donde es posible consultar datos como velocidad, nivel de batería, distancia recorrida y asistencia de pedaleo. Además, cuenta con el sistema Shimano de 7 velocidades, ofreciendo versatilidad para distintos terrenos.
Otra ventaja es que llega premontada en un 85%, reduciendo el tiempo de instalación. Y para mayor tranquilidad, el fabricante ofrece 12 meses de garantía y atención al cliente 24/7.