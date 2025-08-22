Walmart baja de $700 a $396 una bicicleta eléctrica: de 26” y con siete velocidades

Walmart ha lanzado una oferta que puedes aprovechar ahora mismo: la bicicleta eléctrica 5TH WHEEL W17B ahora se encuentra a $396, lo que representa un ahorro de más de $300 sobre su precio original de $700.

Este modelo está pensado para quienes buscan comodidad, autonomía y potencia en sus recorridos diarios o escapadas de fin de semana. Haz clic aquí para verla y comprarla.

Así es la bicicleta eléctrica que oferta Walmart en $396

Está equipada con un motor sin escobillas de 350W, que puede alcanzar un pico máximo de 500W, permitiendo subir pendientes de hasta 25% de inclinación sin esfuerzo. Su velocidad máxima llega a 20 mph (32 km/h), ideal para trayectos urbanos y recreativos.

En cuanto a la autonomía, incorpora una batería de iones de litio extraíble de 36V y 10.4Ah, capaz de ofrecer hasta 31 millas (50 km) en modo eléctrico puro y 48 millas (77 km) en modo de asistencia al pedaleo (PAS). Esto significa que podrás moverte con confianza sin preocuparte por recargar constantemente.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Walmart

Para asegurar una experiencia cómoda, la bicicleta cuenta con llantas de 26 pulgadas y suspensión en el asiento trasero, lo que mejora la estabilidad y suaviza el impacto en caminos irregulares.

En materia de seguridad, está equipada con frenos de disco duales y un sistema de iluminación LED frontal y trasero, pensado para trayectos nocturnos o en condiciones de poca visibilidad.

La 5TH WHEEL W17B incorpora una pantalla LCD inteligente, desde donde es posible consultar datos como velocidad, nivel de batería, distancia recorrida y asistencia de pedaleo. Además, cuenta con el sistema Shimano de 7 velocidades, ofreciendo versatilidad para distintos terrenos.

Otra ventaja es que llega premontada en un 85%, reduciendo el tiempo de instalación. Y para mayor tranquilidad, el fabricante ofrece 12 meses de garantía y atención al cliente 24/7.