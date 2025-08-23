5 muertos y varios heridos: bus turístico volcado en el norte de Nueva York

Cinco personas muertas y decenas heridas dejó el volcamiento de un autobús turístico que regresaba de un viaje a las Cataratas del Niágara ayer al mediodía en una autopista el norte del estado Nueva York.

El accidente mortal ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. del viernes en la Interestatal 90 (I-90) en Pembroke, 25 millas al oeste de Buffalo, según la Policía Estatal de Nueva York (NYSP), detalló NPR. El autobús fue el único vehículo involucrado en el siniestro. Los nombres de los fallecidos no han sido divulgados.

El autobús circulaba en dirección este cuando “perdió el control, se estrelló contra la mediana, corrigió en exceso la dirección y terminó en la zanja”, declaró durante una rueda de prensa James O’Callaghan, agente de NYSP, citó ABC News.

Varias personas fueron expulsadas afuera o giraron dentro del autobús cuando volcó, según Andre Ray, comandante de NYSP. Cinco adultos fueron encontrados muertos en el lugar. El conductor sobrevivió y ha cooperado con la policía. El autobús era operado por M & Y Tour, Inc., con sede en Staten Island (NYC).

La causa del accidente aún se investiga, aunque “se cree que el conductor se distrajo, perdió el control, corrigió en exceso la trayectoria y terminó en el arcén derecho”, declaró Ray anoche. Se ha descartado una falla mecánica o la inhabilitación del conductor, y no se han presentado cargos por el momento, añadió.

En un comunicado emitido anoche, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo de emergencia para investigar el accidente mortal.

El autobús regresaba a la ciudad de Nueva York tras visitar las Cataratas del Niágara, con 54 personas a bordo, incluidos dos empleados de la compañía. Los pasajeros tenían entre 1 y 74 años. La mayoría eran indios, chinos y filipinos. Casi todos los ocupantes sufrieron lesiones, incluyendo cortes, contusiones y abrasiones, indicó O’Callaghan.

Todos los carriles de la autopista en Pembroke fueron cerrados tras el accidente, ocurrido en dirección este por la I-90. Los carriles en dirección oeste ya están abiertos. “Se esperan grandes retrasos y rutas alternativas”, alertó NYSP.

En un caso similar, en enero del año pasado una persona murió y varias resultaron lesionadas cuando se volcó un autobús turístico canadiense que viajaba de Montreal a la ciudad de Nueva York en la autopista I-87.

En septiembre de 2023 dos maestras murieron y decenas de estudiantes resultaron heridos cuando el autobús chárter en el que viajaban desde Long Island a Pensilvania se salió de la Interestatal 84 y se estrelló contra un terraplén en la ciudad Wawayanda, 75 millas al noroeste de NYC. Ese volcamiento causó más lesiones y muertes que cualquier otro accidente de tráfico en Nueva York en la última década, según un análisis de datos de transporte estatal del Times Union.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.