Aldi continúa con su expansión y anuncia su nueva tienda en el corazón de Times Square

La cadena minorista de origen alemán, Aldi, anunció la apertura de su nueva sucursal en pleno Midtown Manhattan para 2026, en un espacio de casi 25,000 pies cuadrados ubicado en la calle 42, junto en pleno Times Square. La tienda estará ubicada en The Ellery, un nuevo edificio residencial.

“La tienda insignia de Aldi en The Ellery marca un hito importante en la transformación de Times Square en un destino residencial de primer nivel”, declaró George Tsapelas, vicepresidente sénior de Taconic Partners sobre esta nueva sucursal. “Aldi es un socio ideal para el vecindario, ofreciendo al West Side una tienda de comestibles muy necesaria que conectará con nuestros residentes y la comunidad”.

En febrero de 2025, Aldi anunció su ambicioso plan de expansión a nivel nacional que incluye la apertura de más de 225 tiendas, la mayor expansión en la historia de la compañía, luego de inaugurar de su primera tienda en Las Vegas a principios de este año.

“Abrir nuestra primera tienda en el corazón de Manhattan será un hito importante para Aldi, ya que seguimos ampliando el acceso a comestibles asequibles y de calidad en las ubicaciones más solicitadas del país”, declaró Chris Daniels, vicepresidente regional de Aldi. “Esta ubicación nos permitirá ofrecer a los neoyorquinos una experiencia de compra más sencilla, rápida y agradable, con excelentes productos a los precios más bajos, todos los días”.

El ambicioso plan de expansión de Aldi, con 800 tiendas en EE.UU.

El plan de expansión de Aldi contempla la apertura de 800 nuevas tiendas en todo el país, antes de 2028, como parte de una estrategia a largo plazo de la compañía, para situarse como uno de los principales minoristas del país, para consumidores que buscan precios más bajos por los precios al alza a causa de la inflación.

Aldi informó que su plan de expansión es el más ambicioso de su historia de casi 50 años. El proyecto combina el crecimiento orgánico de la cadena, así como la como la conversión de establecimientos de otras cadenas de supermercados. Para ello, Aldi también está transformando 170 tiendas de Winn-Dixie y Harveys Supermarket, que fueron adquiridas por la cadena alemana en los últimos años y se adaptarán a su propio formato de tienda.

En 2024, Aldi abrió cerca de 120 tiendas, para sumar un total de 2,400 en Estados Unidos para posicionarse como la tercera cadena de supermercados más grande del país, solo por detrás de Walmart y Kroger, en términos de número de sucursales.

Para este año, la cadena se ha enfocado en expandirse, principalmente en el sureste de Estados Unidos, una región donde ha presentado un notable crecimiento. Asimismo, abrió sucursales en otras zonas de alto potencial, como Las Vegas. El 24 de abril, Aldi inauguró dos nuevas tiendas en la ciudad, y tiene planes de cerrar el año con cuatro sucursales.

El CEO de Aldi, Jason Hart, subrayó que la tienda está enfocada en ofrecer precios bajos sin comprometer la calidad: “Los compradores no deberían tener que comprometer la calidad para ahorrar dinero, y en Aldi, no tienen que hacerlo”.

Esta estrategia ha resultado atractiva para millones de estadounidenses, que buscan reducir sus gastos sin sacrificar el valor de los productos. Por ello, luego de expandirse en las regiones sureste y el oeste, también planea tener presencia en otras áreas, en particular el noreste y el medio oeste, dos regiones clave que han mostrado un alto potencial de crecimiento, así como California y Arizona, regiones altamente pobladas con un creciente interés en opciones de compra más asequibles.

Además, en los próximos cinco años, Aldi espera abrir más de 100 tiendas a través de la conversión de las tiendas de Winn-Dixie y Harveys Supermarket adquiridas anteriormente.

