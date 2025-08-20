Por qué Aldi cobra 25 centavos por usar sus carritos

Aldi, la cadena de supermercados reconocida por su modelo de bajo costo, ha mantenido una política particular que sorprende a quienes la visitan por primera vez: pedir a los clientes un depósito de 25 centavos para usar los carritos de compras.

Aunque muchos creen que se trata de un cobro, en realidad es un mecanismo que busca reducir costos y trasladar esos ahorros al consumidor.

Cómo funciona el sistema

En cada tienda, los carritos están asegurados con un mecanismo que se libera únicamente al insertar una moneda de 25 centavos.

Al finalizar la compra, los clientes reciben su depósito de vuelta al devolver el carrito al área designada.

De esta forma, Aldi evita contratar personal adicional para recoger carritos en los estacionamientos, lo que reduce significativamente los gastos de operación.

Un ahorro que se refleja en precios bajos

De acuerdo con la propia compañía, el sistema no solo ayuda a mantener los estacionamientos ordenados, sino que también disminuye el robo de carritos, un problema que genera pérdidas millonarias a la industria.

Según datos de la Food Marketing Institute citados por CBS News, los minoristas en todo el mundo pierden alrededor de $800 millones de dólares al año por la desaparición de unos 2 millones de carritos.

Críticas y respuestas

A pesar de que el sistema ha demostrado ser efectivo, no todos los clientes están conformes.

Un usuario en la red social X escribió: “@AldiUSA ¿Van a poner una máquina de cambio en sus tiendas o la gente tendrá que irse sin comprar cuando olvida una moneda de 25 centavos? Es 2025. La mayoría ya no usa efectivo y mucho menos monedas. Actualícense ya”.

Ante la queja, Aldi respondió directamente: “Si llegas a olvidar tu moneda, no te preocupes. Nuestros empleados estarán encantados de prestarte una”.

De hecho, en 2023, un usuario de Reddit afirmó que los trabajadores podían entregar hasta 5 dólares en monedas por turno para apoyar a los clientes olvidadizos.

Opciones para los olvidadizos

Para quienes prefieren estar preparados, en internet se venden llaveros diseñados especialmente para llevar la moneda de Aldi, incluso algunos en colores corporativos de la cadena.

Otros consumidores optan por evitar el sistema por completo y utilizan carritos propios, como los modelos plegables tipo Clax.

Sigue leyendo:

– Walmart admite que cobró de más a clientes y paga multa

– Cómo usar tu membresía de Costco para tener descuentos en restaurantes

– Ponen límite de artículos en máquinas autopago de supermercados