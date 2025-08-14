Cómo usar tu membresía de Costco para tener descuentos en restaurantes

Los socios de Costco no solo aprovechan precios bajos en alimentos y artículos para el hogar, también pueden tener importantes ahorros en restaurantes y otros servicios gracias a la compra de tarjetas de regalo con descuento, disponibles tanto en tiendas como en la página web de la cadena.

Costco ofrece tarjetas de regalo de cadenas nacionales como Domino’s, IHOP, Bob Evans, TGI Friday’s, Krispy Kreme y Red Lobster, con rebajas que pueden llegar hasta el 30% de su valor nominal.

Por ejemplo, un paquete de cuatro tarjetas de TGI Friday’s con valor de $25 dólares cada una cuesta $79.99 dólares, lo que representa un ahorro del 20%.

En el caso de Krispy Kreme, un paquete de cuatro tarjetas de $15 dólares se vende por $44.99 dólares, equivalente a un 25% de descuento.

Comprar en cantidad no solo permite reducir gastos en comidas, sino también acumular obsequios para ocasiones especiales como cumpleaños, fiestas decembrinas o agradecimientos escolares.

Según Costco, es muy probable que los socios encuentren en su catálogo la cadena de su preferencia.

Además de restaurantes, las tarjetas con descuento abarcan sectores como viajes (incluyendo aerolíneas importantes), entretenimiento, videojuegos, parques temáticos, conciertos, eventos deportivos y servicios de salud y bienestar.

Entre las marcas disponibles se encuentran Top Golf, Uber, Chicken N Pickle, Fandango, Sony PlayStation, y muchas más.

En entretenimiento digital, un paquete de cuatro tarjetas Xbox de $25 dólares se vende en $89.99 dólares, lo que significa un ahorro del 10%.

De igual forma, las tarjetas Nintendo eShop, en paquetes de $25 o $50 dólares, mantienen ese mismo porcentaje de descuento.

Para los amantes del cine, Costco ofrece un 25% de rebaja en el paquete de cuatro tarjetas Alamo Drafthouse Cinema de $25 dólares, por un precio de $74.99 dólares.

