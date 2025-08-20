“Este equipo está para ganar la Champions League”: Marcus Rashford sobre sus impresiones del FC Barcelona

Apenas ha llegado a la Ciudad Condal, pero Marcus Rashford ya ha dejado claro cuáles son sus ambiciones con la camiseta del FC Barcelona.

En una entrevista con el diario Sport, el atacante inglés demostró estar completamente alineado con la mentalidad de su nuevo equipo, afirmando con contundencia que el club no solo está preparado para competir, sino para ganar los trofeos más grandes. Su visión optimista se basa en el talento y la estructura que ha encontrado en el vestuario.

Las palabras del jugador son un claro mensaje de que, a pesar de los desafíos recientes del club, la meta sigue siendo la misma: la gloria europea.

“No veo ninguna razón para que este Barça no gane todos los títulos“, declaró el delantero, un pronunciamiento que ha generado una gran ola de entusiasmo entre los aficionados.

Marcus Rashford. Crédito: Enric Fontcuberta | EFE

Rashford no se anduvo con rodeos al hablar de las aspiraciones del equipo bajo la dirección de Hansi Flick. El jugador se mostró convencido de que la plantilla tiene las herramientas necesarias para triunfar en todas las competiciones.

El atacante también justificó su postura, señalando que la capacidad del equipo de ganar ya ha sido demostrada.

“Este equipo tiene las bases para lograrlo; de lo contrario, no habrían ganado los trofeos la temporada pasada. La mentalidad y la motivación son altas; no veo ninguna razón para no ganar todos los trofeos por los que competimos“, agregó.

Para Rashford, la Champions League es el “gran objetivo” y el “sueño de todos los aficionados”, y se ha comprometido a hacer su parte para alcanzar esa meta. Su rápida adaptación y su ambición sin límites, sumadas a la confianza en sus nuevos compañeros como Lamine Yamal y Pedri, prometen una temporada llena de expectativas para el club catalán.

Sigue leyendo:

Barcelona goleó en su debut en LaLiga pero sin convencer a Hansi Flick: “Mi equipo jugó al 50%”

Hansi Flick evita hablar sobre el polémico gol: “Si el árbitro no para hay que seguir”

Jules Koundé renovó con el FC Barcelona hasta el 2030





