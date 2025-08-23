Caramelo y Manelyk hablan de su debut en el teatro 

Caramelo y Manelyk, una de las parejas que se formó en La Casa de los Famosos, debutarán este 23 de agosto en el teatro en la obra ‘La Casa de Maripily… All-Stars’.

En entrevista con el programa En Casa con Telemundo, contaron detalles de la preparación que han tenido para mostrar su talento en el Centro de Bellas Artes, en Santurce.

La chica reality, como también es conocida, habló de cómo se siente con explorar esta nueva faceta. “La verdad le estamos dando duro a los ensayos, ayer terminamos super tarde, y es que queremos dar lo mejor de nosotros, que vean esta parte de nosotros, que vengan y la pasen bien”.

Por su parte, Caramelo indicó que está muy emocionado, pero sobre todo a la expectativa por darle buen contenido al público.

En la conversación, se mostraron emocionados por asumir este proyecto juntos como pareja y recordaron los momentos en los que ensayaban en La Casa de los Famosos All-Stars.

Los creadores de contenido también comentaron que no podían irse de Puerto Rico sin disfrutar del concierto de Bad Bunny, un evento de entretenimiento que ha tenido a la isla en el ojo de muchos.

La entrevista también sirvió para que Caramelo y Manelyk confesaran algunas cosas, como quién pedía primero perdón en una pelea virtual o cuál de los dos se queda dormido en las videollamadas que hacen.

“Él es supercursi”, decía la mexicana sobre su novio, quien la corrigió y le dijo no que era cursi sino amoroso.

Esta pareja ha causado mucho revuelo, debido a que una gran cantidad de seguidores vio el comienzo de su amor dentro de La Casa de los Famosos. Por eso ahora, que están consolidados, quieren saber más de cerca los proyectos que asumen.

