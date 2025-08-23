Maripily Rivera responde a quienes la criticaron por no saber temas de Bad Bunny

Maripily Rivera, presentadora puertorriqueña de televisión, contó cómo fue experiencia en la residencia de Bad Bunny en la isla del encanto.

En el programa La tendencia de Molusco, la ganadora de La Casa de los Famosos 4 reaccionó a quienes se burlaban de cómo intentaba corear algunos temas del Conejo Malo, pero no coincidía lo que decía con la letra.

“Es verdad, no me las sé (las canciones), ya ves quién me pone al día en todo, es Joe Joe”, comentó.

En el programa le mostraron algunos videos de Maripily, quien no aguantó la risa y luego dijo: “Me sabía algo, por lo menos, disimulé. Es que yo me sé algunas, pero otras no me las sé”.

El huracán boricua reaccionó a los comentarios que hubo en redes sociales y dijo que no les da mayor importancia. “La gente es bien morbosa, yo no me voy a dejar llevar por los comentarios de la gente, la gente siempre habla, ya yo estoy acostumbrada a eso y yo soy el libro que te puede decir qué puedes hacer”.

En este sentido, destacó que no puede complacer a todo el mundo y que influye mucho que vive en Miami y que quiso ir a la isla para ver el espectáculo que el reguetonero ha hecho para rendir homenaje a los boricuas.

Para recrear lo que ocurrió en la residencia de Bad Bunny con la actriz, en La tendencia de Molusco le pusieron a Maripily el tema ‘Titi me preguntó’ y en efecto no sabía la letra, lo que generó risa entre los asistentes.

Luego de esto, la creadora de contenido dijo: “Esto es como el inglés, yo no sé inglés, algunas cosas las sé, pero otras no”.

La puertorriqueña demostró con esto su autenticidad para situaciones inimaginables como la que vivió en la residencia del intérprete de ‘Debí tirar más fotos’.

