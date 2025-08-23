Maripily Rivera dice que no le gustaría encontrarse más nunca a Lupillo

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña, fue entrevistada por Carlos Adyan en la sección El horno, en el show de entretenimiento En Casa con Telemundo. Su visita fue la oportunidad para que contara detalles de su vida e incluso mencionara a Lupillo Rivera, su gran rival en La Casa de los Famosos All-Stars.

El presentador boricua le preguntó a la creadora de contenido con quién no le gustaría trabajar nuevamente en un reality show y la artista le dijo: “Con Lupillo Rivera, nunca más, ni encontrármelo de frente ni en un reality show”.

En la temporada cuatro, ambos tuvieron muchos encontronazos, por lo que se generó una situación muy mediática entre ellos, en la que además sus fans estuvieron involucrados al apoyar a su favorito.

En el programa, Maripily aprovechó la oportunidad para enviarle un nuevo mensaje al Toro del Corrido. “Que busque la manera de retomar su carrera haciendo cosas productivas, positivas. Antes de conocerlo en el reality y tener la oportunidad de vivir tantas cosas con él, yo era fan, pero él mismo ha destrozado su carrera con todas las cosas ridículas que ha hecho en los realities”, dijo.

La creadora de contenido aconsejó al cantante que se enfoque en la música, pues los escándalos solo lo perjudican.

Además de hablar de Lupillo, Maripily Rivera contó detalles de los proyectos que tiene próximamente para su público: “En estos momentos de mi carrera estoy cocinando el lanzamiento de mi página web Maripily Shop, con productos nuevos de fitness y la maderoterapia, el libro y la obra de teatro La Casa de Maripily… All-Stars”.

Otra de las preguntas que le hizo Carlos Adyan fue acerca de qué cosas sexys ha hecho un hombre por ella. Ante esto, contestó: “Ay, Dios mío, tantas cosas. Es que yo veo sexy el hombre caballero, que te lleva flores, el hombre antiguo, que te abre la puerta, eso yo lo veo sexy”.