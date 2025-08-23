Pan de avena casero: la opción más saludable, sin gluten y en la sartén

La avena es un alimento de alto valor nutricional y versátil que se ha convertido en un aliado en la alimentación saludable, por ser el sustituto de la harina de trigo en diferentes preparaciones. Te mostramos cómo preparar un pan de avena fácil de hacer en pocos minutos y en la sartén.

Incluir avena en la preparación de panquecas, licuados, sopas, cremas y en panes puede llevarlos a un nivel más saludable por su alto contenido en fibra dietética, que no solo ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre, sino que favorece la salud intestinal.

Esta receta de panes de avena es muy sencilla, la puedes preparar sin necesidad de horno y es una opción libre de gluten para aquellas personas que están tienen una dieta restringida con este componente altamente inflamatorio.

Un estudio publicado por la revista científica The Scientific World Journal, la avena contiene compuestos como las globulinas, que sirven como la proteína de almacenamiento primaria, y buena fuente de fibra como el β -glucano, que tiene propiedades funcionales excepcionales importantes en la nutrición humana.

“El β -glucano reduce el colesterol en sangre y la absorción de glucosa en el intestino, previniendo así enfermedades como lesiones cardiovasculares, dislipidemia, hipertensión, estado inflamatorio y diabetes tipo 2”, indica el estudio.

Receta de pan de avena en sartén

Se trata de una receta que no tiene mayor grado de complejidad. La puedes hacer en una sartén, solo debes estar atento de cumplir con el tiempo de cocción por cada lado para lograr una distribución uniforme del calor y que queden bien hechos.

A continuación compartimos una receta original del sitio especializado Comedera de unos deliciosos panes de avena, ideales para hacer hamburguesas, para los desayunos o como complemento de las comidas.

Para preparar los panes de avena se necesitan solo 3 ingredientes y cumplir cada uno de los pasos para lograr panes esponjosos.

Ingredientes

1 ½ tazas hojuelas de avena

1 cucharada polvo para hornear

4 huevos

Modo de preparación

1.- En una licuadora o procesadora, agrega la avena en hojuelas y, procese hasta que hagas una harina.

2.- Coloca la avena en un recipiente, añade el polvo para hornear, si deseas una pizca de sal y mezcla bien.

3.- Haz espacio en el centro y agrega los huevos.

4.- Une todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea.

5.- Forma un bollo con la masa y divide la masa en cuatro partes iguales.

6.- Dale la forma a los panes y reserva.

8.- Lleva una sartén engrasada a fuego bajo, colocar los panes, espolvorea con avena en hojuelas y tapa.

9.- Una vez comience el proceso de cocción, espera un minuto y agrega una cucharada de agua en la orilla del sartén y tapa nuevamente.

10.- Espera que se pongan esponjosos y dale la vuelta. El proceso de cocción es de unos 15 minutos.

11.- Sirve y disfruta.

Sigue leyendo:

–Delicioso brownie de avena horneada: La receta perfecta para empezar el día con energía

-Agua de avena y canela: La bebida matutina para perder peso, combatir la diabetes y el colesterol

-El cereal que ayuda a prevenir el cáncer de mama y a controlar el azúcar en sangre