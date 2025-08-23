Santiago Giménez habla sobre su posible salida del AC Milan

El delantero mexicano del AC Milan de la Serie A, Santiago Giménez, ha decidido acabar con semanas de especulaciones sobre una posible salida del club italiano al no haber presuntamente encontrado el ritmo necesario para seguir dentro del equipo para esta temporada.

Ante este hecho el jugador escribió un potente mensaje a través de su cuenta en la red social X en la que descarta esta noticia y aseguró que su único trabajo es arrancar la Serie A con una potente victoria para luchar por el título de campeón.

“La única verdad es que mañana empieza la Serie A!!! y que va a ser una increíble temporada!! Andiamoooooo Forza Milan!!!”, escribió Giménez en las redes sociales, demostrando su compromiso con esta histórica institución italiana.

El ‘Bebote’ encara así una campaña clave, no solo para consolidarse como referente ofensivo en el conjunto rossonero, sino también para fortalecer su lugar en la Selección Mexicana con miras a lo que sería su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Confianza desde el banquillo

Por su parte el director técnico del Milan, Massimiliano Allegri, despejó cualquier duda sobre la continuidad del atacante al confirmarlo como titular en el debut de la Serie A contra el Cremonese para el partido de este sábado.

“Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido vs Cremonese, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto”, declaró el estratega italiano durante la conferencia de prensa previo a este encuentro.

La temporada 2025-2026 representa una gran oportunidad para el delantero mexicano que en su primera campaña en Italia registró 14 apariciones con cinco goles y dos asistencias. Ahora, con la ausencia de piezas importantes como Rafael Leao, Giménez tendrá la posibilidad de asumir un rol protagónico y superar sus propias marcas.

A pesar que Giménez mostró un gran nivel de calidad en su debut con el Milan, durante el final de la temporada pasada vio complicado su rendimiento, especialmente en lo colectivo; por este motivo es tan importante su relevancia en este nuevo arranque donde tendrá la oportunidad de mostrar su capacidad goleadora y se gane la confianza total de la afición rossonera.

Con el apoyo de Allegri y la motivación de encarar un año que podría marcar su carrera, Giménez sabe que tiene en sus manos una oportunidad inmejorable para consolidarse como figura en Italia y como uno de los líderes del ataque mexicano rumbo a 2026.

El partido del AC Milan será contra Cremonese a partir de las 14:45 horas en el Este de los Estados Unidos y se disputará en el Estadio de San Siro.

