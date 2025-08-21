Gabriel Milito iguala la segunda peor racha como técnico de Chivas en la era de Amaury Vergara

La reciente llegada de Gabriel Milito al banquillo de las Chivas Rayadas de Guadalajara no ha sido la esperada debido a que en su inicio como entrenador del equipo para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX no han alcanzado los resultados esperados al cosechar un balance de una victoria, y tres derrotas en sus primeros cuatro partidos.

Esta marca lo coloca en el segundo peor arranque en la gestión de Amaury Vergara como presidente del club, superando solo a Gerardo Espinoza, quien tuvo un desempeño aún más bajo en la temporada pasada con apenas dos tantos acumulados en esta etapa inicial del torneo.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

A pesar de la expectativa generada por su currículo y el potencial del plantel armado para este torneo, el Rebaño se encuentra en una posición preocupante al ocupar el puesto 16 de la tabla de clasificación con solo tres puntos. Esto los deja apenas por encima de Puebla y Querétaro, equipos que no han logrado alcanzar los resultados esperados a pesar de la preparación que realizaron antes del campeonato.

El inicio de Gabriel Milito con Chivas es similar al que tuvo Tomás Boy en su etapa como entrenador, ambos lograron una victoria y tres derrotas después de sus primeros cuatro partidos al mando.

El único entrenador que logró un arranque perfecto con el Rebaño Sagrado en la era de Vergara ha sido Ricardo Cadena, quien consiguió estas cuatro victorias consecutivas en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX; a pesar de esto su buen inicio no fue suficiente debido a que fue destituido tras ser eliminados en el repechaje.

Por su parte, otros entrenadores como Víctor Manuel Vucetich, Veljko Paunovic y Arturo Ortega arrancaron con dos victorias, un empate y una derrota en sus primeros cuatro encuentros.

Zapopan, Jalisco, 16 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Bravos de FC Juárez, realizado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

La presencia de Paunovic, por ejemplo, permitió que el equipo regresara a una Final después de seis años, mientras que Vucetich llevó a Chivas a las semifinales, por su parte, Ortega no pudo superar la fase de Play-In.

En cuanto a Luis Fernando Tena y Fernando Gago, ambos entrenadores terminaron con una marca de una victoria, dos empates y una derrota en sus primeros partidos. Bajo la dirección de Tena, el equipo no logró acceder a la Liguilla, mientras que con Gago, Chivas llegó hasta las semifinales en el Clausura 2024.

El futuro de Gabriel Milito todavía es algo que que puede cambiar con una seguidilla de triunfos. Sin embargo, es cierto que el comienzo de su etapa en Chivas no ha sido el mejor.

Lista de entrenadores y sus primeros cuatro partidos en la era Amaury Vergara:

Ricardo Cadena

Mexicano

12 puntos

Veljko Paunovic

Serbio

7 puntos

Víctor M. Vucetich

Mexicano

7 puntos

El estratega se mostró confiado de poder alcanzar el título de campeón en la Liga MX. Crédito: Manuel Velasquez | Getty Images

Arturo Ortega

Mexicano

7 puntos

Fernando Gago

Argentino

5 puntos

Luis F. Tena

Mexicano

5 puntos

Marcelo M. Leaño

Mexicano

4 puntos

Óscar García

Español

4 puntos

Gabriel Milito

Argentino

3 puntos

Tomás Boy

Mexicano

3 puntos

Gerardo Espinoza

Mexicano

2 puntos

Sigue leyendo:

–Antonio Mohamed lanza dura crítica contra la Leagues Cup tras eliminación de clubes mexicanos

–Edson Álvarez se pone a un paso de firmar con el Fenerbahçe

–Exjugador de los Tigres asegura que Lionel Messi sufrirá ante los felinos