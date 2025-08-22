Santiago Baños descarta que el América esté en medio de una crisis

El presidente de las Águilas del Club América, Santiago Baños, presentó este viernes a los jugadores Allan Saint-Maximin, Raúl Zúñiga, Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Ralph Orquín como los nuevos refuerzos del equipo para el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX y al mismo tiempo aprovechó para hablar sobre la actualidad del equipo.

Los azulcremas se encuentran en medio de una situación compleja por la percepción que tienen los hinchas con respecto al técnico André Jardine; esto debido a que el equipo logró derrotar a los Tigres de la UANL para mantenerse entre los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones con un total de 11 puntos acumulados.

Asimismo aseguró que el club no se encuentra en medio de ninguna crisis y esto es algo que se ha venido demostrando con los resultados, por lo que le brindó su total confianza al entrenador brasileño; a pesar de esto sí reconoció que el club se ha quedado a deber con sus fanáticos en las competencias internacionales y es por esto que siguen trabajando en reforzar la plantilla.

“Se saca de proporción el tema de las críticas sobre refuerzos y resultados. Venimos de un tricampeonato y pelear el tetra. Si eso es crisis, los demás equipos imagínate como están. Las críticas son así en este club, es el equipo que da de hablar en todos los medios, el que ocupa más tiempo en los espacios deportivos. Así es, estamos acostumbrados, seguimos por el camino que creemos que es donde queremos estar. Nos dolió perder la Final y no ir al Mundial de Clubes, pero es futbol y siempre hay dos partes involucradas, no siempre vas a poder ganar todo. Tratamos de reforzarnos de la mejor manera posible dentro de nuestras capacidades y siempre seremos protagonistas, buscaremos el título que estemos peleando”, dijo.

El presidente del Club América no tiene deseos de firmar a Alexis Vega. Crédito: Diego Padilla | Imago7

“Estamos contentos, ilusionados con los jugadores que se sumaron a la plantilla para este torneo. Apuntalamos posiciones específicas que buscábamos. En cuanto a salidas o llegadas, no lo podemos asegurar, no ha cerrado el periodo de transferencias en diferentes ligas del mundo. Si llega una oferta y un jugador llega a salir, buscaremos suplir esa baja. No puedo asegurar que estemos cerrados indefinidamente”, agregó.

Para finalizar, el presidente del América también habló sobre las situaciones de Sebastián Cáceres y de Brian Rodríguez, jugadores por los que recibieron ofertas provenientes de Europa pero no lograban satisfacer las necesidades de los equipos al ser clubes de la Segunda División.

“Cáceres. Llegó una oferta, pero no en los parámetros que esperamos por un jugador seleccionado que lleva mucho tiempo aquí. Hasta que no cierren las ligas en diferentes partes del mundo no podemos asegurar más salidas o entradas. Las puertas están abiertas en el club para los jugadores que quieran salir, nadie es indispensable. El jugador que no esté a gusto tiene las puertas abiertas. No lo vamos a regalar porque no se trata de debilitarnos. Si el jugador quiere salir, tiene las puertas abiertas. Ni Brian ni Seba son indispensables. Brian tiene una oferta de renovación, yo espero que la semana que entra podamos ya darle cierre a esta novela”, concluyó Baños en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Roger Federer ingresar a la lista de multimillonarios deportivos

–Oleksandr Usyk le abre las puertas a la pelea contra Moses Itauma: “Está listo”

–Andy Ruiz asegura que Jake Paul puede superar a Anthony Joshua