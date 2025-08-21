Antonio Mohamed lanza dura crítica contra la Leagues Cup tras eliminación de clubes mexicanos

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se mostró muy molesto por la eliminación del equipo en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 tras caer en la tanda de penales ante Orlando City para dejar formalmente a la competencia sin posibilidades de representación mexicana; situación que consideró negativa ante las grandes desigualdades que enfrentan los clubes aztecas en este torneo binacional.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior a este compromiso, Mohamed instó a los organizadores a realizar cambios para las futuras ediciones con el objetivo de poder tener una competencia mucho más interesante al solicitar que se realicen partidos en México y Estados Unidos para tener condiciones mucho más equitativas.

“Lo podríamos hacer allá (en México) para que esté más parejo, serían parámetros más claros, cada uno en su cancha, en su casa, y así no tiene que venir hasta acá 10 o 15 días para jugar tres partidos, no es casualidad que los cuatro equipos que fueron local, Orlando, Miami, Seattle, Galaxy, pasaran. Nosotros tuvimos que ir de un hotel a otro, creo que es una diferencia muy grande”, expresó.

​“La otra diferencia es que tienen grandes futbolistas, grandes equipos, está todo muy parejo, está tan parejo que deberían ser parejas las condiciones para todos, de local y visitante. En Concacaf se ve, ahí jugamos local y visitante y de 10 (series), 9 ganan los mexicanos”, agregó el entrenador argentino en sus declaraciones.

Mohamed reconoció que este fue un partido positivo para el Toluca debido a que se mantuvieron luchando por marcar un gol en los 90 minutos reglamentarios; además de esto destacó el trabajo de la defensa para no ser víctima de un gol contrario, por lo que le resulta más molesto haber sido eliminados en los penales.

“Fue un partido muy disputado, donde no fuimos capaces de hacer un gol. Tuvimos las posibilidades, pero no fuimos profundos como en otros partidos, el equipo se comportó defensivamente muy bien. Era un partido con muchos goles porque eran las dos ofensivas más importantes de las dos ligas”, dijo.

“Después, en los penales nos dejan con las manos vacías, nos deja tristes porque queríamos pasar, a eso vinimos, nos vamos del torneo sin perder, pero no sirve de nada, así son las reglas. Quedamos eliminados porque no fuimos capaces de hacer un gol en el partido”, manifestó.

Cansancio de sus jugadores

Para finalizar, el entrenador del Toluca explicó que tendrá que implementar una alineación diferente para el partido ante la Máquina de Cruz Azul debido a la cercanía de los duelos entre la Leagues Cup y la Liga MX; reconociendo que muchos de sus jugadores quedaron agotados tras este compromiso ante el Orlando Ciy.

“La única pena es que nos vamos sin perder en la cancha en 90 minutos. Ahora a recuperarnos, sabemos que jugamos en 48 horas con un equipo que está descansado, pero intentaremos ver a los jugadores más descansados para jugar con Cruz Azul el sábado sabiendo que tenemos que viajar mañana todo el día, el viernes a preparar el partido y el sábado a jugar a con Cruz Azul. Después tenemos una semana con San Luis, después Fecha FIFA y de ahí en adelante el equipo va a volver a recuperar su ritmo”, dijo.

“El cansancio hizo mella en Paulinho que venía jugando todos los partidos, Marcel también, el tema de Helinho que jugó el sábado y hoy se lastimó, no son los partidos sino los viajes los que hacen que muscularmente tengan molestias los futbolistas”, concluyó.

