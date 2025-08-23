Un invitado sorpresa en el Yankee Stadium: una ardilla se roba el show al invadir el campo (VIDEO)

El deporte está lleno de momentos impredecibles, pero pocos son tan divertidos como los que ocurren cuando la naturaleza decide hacer una aparición en un evento profesional.

Y eso fue exactamente lo que sucedió en el Yankee Stadium durante el encuentro de este viernes ante los Boston Red Sox. Con la atención de miles de aficionados y de los jugadores en el campo, una pequeña ardilla decidió que era su momento de brillar.

El animal, con una agilidad sorprendente, irrumpió en el campo y corrió a gran velocidad por el jardín, cruzando la zona de foul antes de desaparecer entre el dugout y las gradas.

El insólito suceso detuvo el juego por unos instantes mientras todos los presentes observaban al intrépido animal.

El “invasor” inesperado generó una ola de reacciones. Los aficionados en las gradas pasaron de la sorpresa a la carcajada, mientras los jugadores, incluyendo a los lanzadores y bateadores, simplemente se detuvieron para presenciar el peculiar evento.

El momento fue captado por las cámaras de televisión y rápidamente se convirtió en un clip viral, con comentarios y bromas sobre la inesperada “jugada” de la ardilla.

El breve pero entretenido episodio recordó a todos que, incluso en un deporte con tantas reglas y protocolos como el béisbol, siempre hay espacio para lo inesperado.

La rápida visita de la ardilla sirvió como un alivio cómico en medio de la tensión del juego, demostrando que incluso los más pequeños y peludos pueden robarse el show.

