Yankees siguen su mala racha: Pierden su octavo juego consecutivo ante Boston Red Sox

Los New York Yankees pasan por un difícil momento en las Grandes Ligas, que fue acentuado con la victoria 12-1 de los Boston Red Sox en Yankee Stadium.

Este es el octavo triunfo de manera consecutivo que consiguen los Red Sox frente a sus principales rivales y con los que aseguraron la serie de fin de semana.

Además mejoraron su registro a 71-59, los Patirrojos aumentaron su ventaja sobre los Yankees (69-60) a 1.5 juegos por el primer puesto del Comodín de la Liga Americana.

Red Sox guiados por Garrett Crochet

El as de los Red Sox Garrett Crochet, mantuvo en silencio a todos desde los asientos de lujo hasta los Bleacher Creatures y el nivel superior, durante la mayor parte de su más reciente actuación dominante. Crochet anuló a los Yankees, permitiendo solo cinco imparables y una carrera, con una base por bolas y once ponches.

En su primera temporada con Boston, Crochet está construyendo una candidatura al Premio Cy Young de la Liga Americana. Su más reciente actuación impresionante solo reforzó su caso: mejoró su récord a 14-5, redujo su efectividad a 2.38 y elevó su total de ponches a 207, quedando a solo dos del máximo de su carrera, establecido la temporada pasada.

Al alcanzar los 200 ponches en sus primeras 26 aperturas, Crochet se unió a un grupo selecto, convirtiéndose en apenas el tercer lanzador en la historia del club en lograrlo.

¿Los otros? El dominicano Pedro Martínez (tres veces), Chris Sale (dos veces) y Roger Clemens (una vez).

Jornada histórica a la ofensiva

Trevor Story, candidato a Jugador Regreso del Año en la Liga Americana, conectó un doble con dos outs y dos carreras impulsadas hacia la esquina del jardín izquierdo en la tercera entrada para romper el empate sin anotaciones.

Dos entradas después, disparó un jonrón solitario hacia el jardín derecho-central, su número 20 de la campaña.

Story se unió a Nomar Garciaparra (1997) y John Valentin (1995) como los únicos torpederos en la historia del club en tener temporadas 20-20 (jonrones y bases robadas). El bateador derecho, que pasó sus primeras tres temporadas en Boston lidiando con lesiones, se ha mantenido saludable durante esta y ya acumula 82 carreras impulsadas.

