Abbott promete aprobar mapa electoral en Texas que favorece al Partido Republicano

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este sábado que ratificará de inmediato un nuevo mapa electoral para el Congreso que otorga ventaja al Partido Republicano en las elecciones legislativas de 2026.

“One Big Beautiful Map ha sido aprobado por el Senado y está camino a mi escritorio, donde será rápidamente convertido en ley”, dijo Abbott en un comunicado difundido tras la votación en el Legislativo estatal.

El plan, aprobado horas antes por la mayoría republicana, redefine los distritos y añade cinco nuevas circunscripciones con inclinación conservadora, lo que, según sus impulsores, permitirá sostener la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes, publicó AP.

Tensiones en torno a la redistribución de distritos

La aprobación del mapa ocurre en medio de un pulso nacional entre demócratas y republicanos por rediseñar los límites electorales.

En California, el gobernador Gavin Newsom avaló una consulta en noviembre para someter a votación un nuevo trazado que busca dar más escaños a los demócratas.

Paralelamente, el presidente Donald Trump instó a estados controlados por el Partido Republicano, como Indiana, Misuri y Ohio, a seguir la misma estrategia que Texas.

En el Senado texano, los demócratas denunciaron que la propuesta vulnera la Ley de Derechos Electorales al reducir la representación de minorías raciales

“Lo que hemos visto en este proceso son mecanismos para silenciar voces”, señaló la senadora estatal Carol Alvarado tras la votación.

Sin embargo, los republicanos rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del mapa.

El senador Phil King, principal promotor de la medida, aseguró que los distritos cumplen con los requisitos legales y que su objetivo era fortalecer a los candidatos republicanos.

“Existe un riesgo extremo de que se pierda la mayoría republicana si este mapa no se aprueba”, sostuvo.

Impacto en las elecciones de 2026

El congresista demócrata Lloyd Doggett anunció que no buscará la reelección si el mapa entra en vigor, ya que su distrito en Austin se solaparía con el del también demócrata Greg Casar.

La disputa refleja una nueva fase en la llamada “guerra de los mapas” que enfrenta a ambos partidos a nivel nacional.

Desde que en 2019 la Corte Suprema dictaminara que la manipulación partidista de distritos no está prohibida por la Constitución, varios estados han aprovechado la falta de limitaciones para ajustar sus circunscripciones a mitad de década.

En contraste, algunos estados demócratas, como Nueva York, mantienen sistemas de comisiones independientes que limitan cambios apresurados. Para Newsom, la estrategia es “combatir fuego con fuego”.

Sigue leyendo:

• Senado de Texas aprueba nuevo mapa electoral que beneficiaría a republicanos en elecciones de medio término

• Cámara de Representantes de Texas aprueba nuevo mapa electoral que daría 5 escaños a los republicanos: ¿qué pasará ahora?

• Representantes de Texas aprueban nuevo mapa del Congreso solicitado por Trump