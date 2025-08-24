Alertan sobre aumento en los precios de viviendas en ciudades clave

El mercado inmobiliario de EE.UU. ha experimentado una desaceleración más rápida de lo que se esperaba a principios de 2025. A pesar de que Zillow, la popular plataforma inmobiliaria, predijo inicialmente que los precios de las viviendas crecerían un 2.6 % a nivel nacional para finales de 2025, esa previsión se ha ajustado varias veces.

En abril, la estimación de crecimiento fue revisada a un -1.7 %, pero en su informe más reciente, Zillow señala una leve mejora, con una predicción de aumento del 0.4 % en los precios de las viviendas a nivel nacional durante los próximos 12 meses.

Aunque la tendencia general es una leve desaceleración en el crecimiento de los precios, algunos mercados inmobiliarios están experimentando aumentos mucho más pronunciados. Zillow ha identificado 10 áreas metropolitanas clave que destacarán por su crecimiento de precios entre 2025 y 2026. Estos son los principales mercados que los compradores deben tener en cuenta:

Atlantic City, Nueva Jersey – 4.3 % Torrington, Connecticut – 4.1 % Saginaw, Michigan – 3.8 % Kingston, Nueva York – 3.8 % Pottsville, Pensilvania – 3.8 % Rockford, Illinois – 3.6 % Concord, Nueva Hampshire – 3.6 % Knoxville, Tennessee – 3.4 % New Haven, Connecticut – 3.4 % Norwich, Connecticut – 3.4 %

Factores que están moldeando el mercado inmobiliario

Zillow ha señalado que el mercado sigue siendo complicado para los compradores, ya que los precios de las viviendas continúan siendo elevados. En la actualidad, el valor típico de una vivienda en EE.UU. es de $367,965, un precio que sigue siendo inalcanzable para muchos potenciales compradores debido a la combinación de alta inflación y tasas de interés más altas.

Sin embargo, a medida que los precios de las viviendas se estabilizan y las condiciones económicas fluctúan, las oportunidades para los compradores empiezan a mejorar. Actualmente, existen 27 ciudades en EE.UU. que están experimentando condiciones favorables o neutrales para los compradores de vivienda. Esto se debe en gran parte a que los constructores de viviendas han respondido a la creciente demanda y han empezado a aumentar la oferta, lo que mejora la asequibilidad en ciertos mercados.

Aumento del inventario

Según Zillow, las áreas donde los precios han corregido más drásticamente están viendo un incremento significativo en el inventario, lo que podría ser una buena noticia para los compradores potenciales. Esta tendencia es especialmente notable en mercados que históricamente han sido muy demandados, como Florida y Texas, donde la oferta ha aumentado en comparación con los niveles anteriores a la pandemia.

En resumen, aunque el mercado inmobiliario estadounidense enfrenta desafíos, ciertas áreas están experimentando aumentos de precios significativos, mientras que otras ofrecen un respiro para los compradores que buscan una vivienda asequible. La clave para los futuros compradores será monitorear las tendencias en cada área y aprovechar las oportunidades que se presentan conforme el mercado sigue evolucionando.

