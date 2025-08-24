Emiliano Aguilar estalla contra su papá Pepe Aguilar por hablar de su madre

La dinastía Aguilar anda otra vez en el ojo del huracán, y esta vez no es por Ángela ni por Leonardo, sino por Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien estalló contra su propio padre en redes sociales.

Todo empezó con una entrevista que Pepe le dio a Pati Chapoy hace unas semanas, donde el cantante contó que no estuvo presente en los primeros años de Emiliano porque, según él, la mamá del joven, Carmen Treviño, se lo llevó sin avisar.

“Es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá… Yo no me alejé, su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en mi casa”, dijo Pepe, asegurando que no estaba acusando a nadie, pero que así habían pasado las cosas hace 33 años.

Pepe incluso relató que cuando Carmen decidió irse de la Ciudad de México, no sólo se llevó al niño, sino que también “le vació la casa”. Según él, eso dificultó la relación entre padre e hijo, aunque trató de viajar a Tijuana cada que podía para ver al pequeño.

Ante estas declaraciones, Emiliano no se quedó callado.

En redes sociales, el hijo mayor de Pepe Aguilar salió a defender con todo a su mamá a través de un video. Con un tono directo y hasta dolido, lanzó la pregunta a sus seguidores: “¿Qué hicieran ustedes si tienen a un jefe que tiene a los medios encima de él y cualquier cosa que dice los medios lo escuchan, y en una entrevista habla mal de tu mamá, cuando es mentira? ¿Qué harían por su jefa?”, afirmó.

Emiliano remarcó que su madre no tiene cómo defenderse porque no está en el ojo público, y por eso él decidió dar la cara. Incluso compartió el clip exacto de la entrevista y agregó: “Mi jefa se la rifó, gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa, no de esa pinche manera. Te quiero mucho, jefa”.

El reclamo se puso todavía más fuerte cuando cerró con un mensaje directo para Pepe: “Esta mierda no es graciosa. No había razón por la cual decir eso”.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios se volcaron a apoyar a Emiliano, aplaudiendo que saliera a defender a su mamá y recordándole que “el karma” ya le estaría cobrando factura a Pepe con todos los escándalos recientes alrededor de su hija Ángela y su relación con Christian Nodal.

De esta manera, Emiliano dejó claro que no va a permitir que nadie, ni siquiera su propio padre, ponga en entredicho a su madre.

