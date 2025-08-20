Pepe y Ángela Aguilar reciben críticas por discurso sobre la inmigración

El cantante Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, se presentaron en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. La familia de artistas tuvieron un impecable show musical en el icónico escenario pero un mensaje de Pepe y Ángela Aguilar iniciaron un debate sobre la inmigración de latinos en Estados Unidos.

Pepe Aguilar decidió dedicar un mensaje a los migrantes en Estados Unidos, quienes están viviendo un difícil momento con las redadas de ICE impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Aunque el artista intentaba inspirar a sus seguidores, lo cierto es que su mensaje causó debate y desató fuertes críticas.

“Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto… este maravilloso país que se forjó a base de leyes”, expresó el cantante. “¿Saben cómo les vamos a dar la vuelta? Haciendo cada vez mejor nuestro trabajo cada quién desde donde esté. Así es cómo vamos a demostrar que no nada más nos merecemos un lugar en este país, que somos parte de este país”, enfatizó.

Ángela Aguilar, quien no ha estado libre de polémica durante el último año, acompañó a su padre en el escenario y se refirió también a este tema. “Lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo y no lo voy a tolerar”, dijo la artista. Sin embargo, una parte de su mensaje no fue bien recibido ya que se refirió a su estatus como mexicoamericana.

“Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”, dijo la cantante.

Aunque la familia Aguilar quiso enviar un mensaje de solidaridad y, en el caso de Ángela, condenar la discriminación y persecución que vive la comunidad latina en Estados Unidos, la inisistencia en usar el término “legal” para referirse al estatus migratorio causó molestia entre los seguidores pero también recibieron apoyo.

En redes sociales las opiniones fueron divididas. Algunos criticaron fuertemente este mensaje acusando a la familia de revictimizar a los migrantes que se encuentran en estatus migratorio irregular en Estados Unidos debido a razones sistémicas, persecución en su país de origen u otras razones que dificultan regularizar su situación. En cambio otros aplaudieron que los Aguilar incentiven a sus compatriotas a apegarse a las leyes en Estados Unidos y evitar así la discriminación.

