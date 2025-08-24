¿Francisca está dispuesta a hacerse cirugía estética luego de su tercer parto?

Francisca, presentadora del programa Despierta América, que transmite la cadena Univision, habló de la posibilidad de someterse a una cirugía estética luego de haber tenido a su tercer hijo.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la dominicana habló de este tema. “Si algo me cuelga, me incomoda y no se puede arreglar de forma natural, sí me la haría”, dijo la ganadora del programa Nuestra Belleza Latina en el 2015.

En la ronda de interrogantes también le consultaron si ya cerró la fábrica de bebés y contestó: “Eso es un misterio”.

Los usuarios también se mostraron curiosos por saber cuándo subirá fotos de la bebé y dijo: “Estoy esperando que me entreguen unas fotos muy bonitas que le hicimos. Esas de recién nacidos. En el día a día sí que se me hace difícil tomarle fotos porque los días están muy ocupados y estoy aprovechando al máximo”.

Acerca de cómo le ha ido con sus tres hijos, respondió: “Fíjate que bien. Lo único es que debo tener mucho ojo porque él a veces la quiere acariciar pero la aprieta con rudeza. A veces pelean por mi atención los dos al mismo tiempo, pero pensé que sería peor. Ahí vamos”.

Finalmente, Francisca confirmó una de las noticias más esperadas por su público: su regreso al programa Despierta América será en octubre. Tras una merecida pausa para disfrutar de su maternidad, sus seguidores podrán verla de nuevo en la pantalla, lista para una nueva etapa en su carrera.

Sigue leyendo:

· Francisca muestra cómo fue el cumpleaños número 4 de Gennaro

· Francisca reaparece tras ausentarse de ‘Despierta América’ en la recta final de su embarazo

· Francisca revela qué es lo mejor de convertirse en una reina de belleza