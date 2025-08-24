Rusia y Ucrania realizan nuevo canje de 146 prisioneros

Rusia y Ucrania llevaron a cabo este domingo un intercambio de prisioneros de guerra, con la liberación de 146 militares de cada bando. La operación, que coincide con el Día de la Independencia de Ucrania, fue confirmada por fuentes oficiales.

El Ministerio de Defensa ruso anunció en un comunicado que “El 24 de agosto desde el territorio controlado por el régimen de Kiev fueron devueltos 146 militares rusos”. La misma cantidad de uniformados fue entregada a la parte ucraniana. Al igual que en ocasiones anteriores, el intercambio se realizó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, informó EFE.

Además de los militares, Ucrania entregó a Rusia a ocho civiles de la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas habían estado operando entre agosto de 2024 y abril de 2025. Los intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos han sido una constante durante el verano, como resultado de acuerdos alcanzados en negociaciones en las que Estados Unidos funge como mediador.

Ataque con drones a puerto ruso

Paralelamente al intercambio, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se atribuyó un ataque con drones contra el puerto ruso de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia. El objetivo fue una terminal de Novatek, el principal productor de gas natural licuado de Rusia.

Una fuente del SBU declaró a la agencia Ukrinform: “A través de esta terminal, Rusia comercia con crudo y gas con la ayuda de la ‘flota fantasma’. Las sanciones por medio de drones del SBU reducen el influjo de divisas extranjeras que Rusia necesita para librar la guerra”.

El puerto de Ust-Lugá, ubicado en la región rusa de Leningrado a unos 900 kilómetros de la frontera con Ucrania, había sido objetivo de un ataque similar el 4 de enero del mismo año, según reportó Ukrinform.

