Maripily Rivera se presenta en Puerto Rico con Caramelo y Manelyk

Caramelo y Manelyk participaron este 23 de agosto en la obra de teatro La casa de Maripily… se vale todo All-Stars. Luego de haber estado en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, los creadores de contenidos fueron invitados por la actriz boricua para que formaran parte de este proyecto.

En la cuenta en Instagram del huracán boricua habló de lo feliz que estuvo por presentar su obra teatral junto a los famosos influencers.

“Gracias mi Puerto Rico bello por tanto amor y cariño. La Casa de Maripily All Stars desde Centro de Bellas Artes en Santurce”, dijo en la descripción del material.

Los usuarios reaccionaron con mensajes como: “Maripily, excelente obra y Mane y Caramelo se la comieron. La actuación de todos fue profesional. Bendiciones y que sigan los éxitos”.

Otros comentarios que se leyeron fueron: “Maripily, ese teatro se puso on fire. Felicidades el público los ama”, “Aww, qué brutal. Yo amo a Maripily si pudiera iba a verla. No soy de ir a estas cosas pero esto sí creo que me lo disfrutaría mucho”, “Ojalá puedan venir a Panamá”.

La presencia de Caramelo y Manelyk, dos de los más influyentes concursantes de la casa, transformó la puesta en escena en un evento imperdible para los fanáticos, quienes tuvieron la oportunidad de verlos de cerca.

La iniciativa de Maripily Rivera, la gran ganadora de la cuarta temporada, demostró su astucia para capitalizar el éxito del programa y llevarlo a otro nivel. Al invitar a Caramelo y Manelyk a su obra, no solo garantizó una taquilla repleta, sino que también ofreció a su público una experiencia que iba más allá de la televisión.

La obra se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la popularidad de un reality show puede trascender las barreras mediáticas y crear nuevas oportunidades.

Sigue leyendo:

· La fiesta de Maripily en Miami por su cumpleaños: con mucho brillo y rodeada de famosos

· Maripily comienza en Puerto Rico la celebración por su cumpleaños

· Caramelo y Maripily causan furor al bailar bachata en Puerto Rico