Norkys Batista habla de la polémica salida que tuvo en Top Chef VIP 4

Norkys Batista, actriz venezolana, fue eliminada esta semana del reality show Top Chef VIP 4, transmitido por la cadena de televisión Telemundo. Durante la competencia, hubo una polémica con ella, debido a que fue llamada “arpía” por Paco Pizaña.

“Ay, Paco, qué feo. Así no te veías cuando estábamos en el dueto, pero bueno, ya no los voy a delatar más aquí a mis muchachones. Qué feo cuando vi eso porque Paco se muestra, es lo que digo, por eso fue como me despedí de esa manera”, dijo la artista en el programa La Mesa Caliente.

En la declaración, añadió: “No me lo esperaba porque yo fui a cocinar, a compartir, mostrar esa otra parte que la gente no ha visto de mí, pero qué lástima que todo se ha ido desviando a esas conductas, pero sí, son todos unos hipócritas y falsos”, comentó la famosa, quien se ha mostrado molesta por el comportamiento de varios compañeros.

“Son falsos, hipócritas, les gusta llamar la atención. No todos, yo me despedí siendo bien específica: Matías, Angélica, Zerboni, voy a ustedes, gracias por la amistad porque han sido muy frontales”, destacó.

Norkys Batista lanzó un duro mensaje cuando anunciaron que ya no continuaría en la competencia. “Yo soy súper clara, transparente, soy bien sincera, no soy bien hipócrita. Me voy despojándome de muchas cosas que no me estaban gustando y no me agradaban”, afirmó.

Luego de eso, mostraron unas declaraciones en las que aseguraba que la venezolana había sido la “peor arpía” que había estado en Top Chef VIP.

“Gracias a ustedes por estar. Así quería despedirme de Top Chef VIP, contenta, sin llanto”, dijo la artista para poner así fin a su participación en la competencia de cocina.