Carmen Villalobos se enfrenta a participantes de Top Chef VIP: ‘No saben escuchar’

La temporada de Top Chef VIP 4, reality show de Telemundo, avanza y las emociones están a flor de piel, pero ahora se ha visto con alguien que quizás muchos no pensaban: la conductora del concurso, la colombiana Carmen Villalobos, quien se molestó con los participantes por no saber seguir instrucciones.

En medio de una de las pruebas, la también actriz tuvo que alzar la voz a los famosos porque no estaban haciendo lo que les pidió.

Felicidades a los de esta temporada, primera vez que hacen enojar a Carmen 🫢 #TopChefVIP4 pic.twitter.com/BKwx5IIdkw — ✨ʟɪᴢ💤✨ (@_lizCR) August 15, 2025

Por eso, Carmen Villalobos les dijo visiblemente molesta: “Una cosa, en serio, para mí es muy complicado estar aquí gritando y les quiero decir algo muy personal: no somos un jardín. Estamos grandes y no puedo estar aquí grite, grite y grite”.

Además de esto, comentó: “Me acabo de dar cuenta en serio y se los digo, es que no escuchan. Les dije, cuando suene el sonido y se encienda una luz, a esa mesa tienen que ir, se encendió y se fueron a la otra”.

Luego, la colombiana les dijo: “Ustedes están perdiendo tiempo de cocina, en estos momentos llevan 2 minutos 60, así que seamos más organizaditos”.

Héctor Sandarti habló de este tenso momento que se vivió: “Ahora sí me sentí como niño regañado en la escuela”.

Los televidentes no dejaron que este momento pasara desapercibido y por eso se leyeron mensajes como: “Bien por Carmen”, “Bien dicho, Carmen, por fin sacó el carácter”, “Me fascina Carmen Villalobos”, “Sí tiene carácter y tiene razón, no saben escuchar”, “Gracias, Carmen, por hablar por nosotros, qué intensos”.

Otros escribieron: “De verdad parecen niños malcriados”, “Carmen al poder”.

Varios seguidores del programa coincidieron en que la falta de escucha activa es uno de los principales problemas del cast, por lo que en ocasiones las pruebas no se cumplen como deberían.

