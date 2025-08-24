Nueva Jersey advierte usuarios de PATH y del tren ligero sobre posible exposición al sarampión

Las autoridades de salud de Nueva Jersey solicitaron a los usuarios del transporte público que tengan cuidado con la posible exposición al sarampión luego de que un pasajero infectado viajara en tren la semana pasada.

Asimismo, el Departamento de Salud del estado dio a conocer que un residente del condado de Hudson con un caso confirmado de sarampión viajó en el tren PATH y el tren ligero entre el 13 y 15 de agosto.

Los funcionarios hicieron un llamado a los pasajeros a asegurarse de haber recibido sus vacunas de sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), de acuerdo con el departamento, y a estar alerta ante los síntomas sarampión.

Los síntomas incluyen, fiebre alta, tos, ojos rojos, secreción nasal y un sarpullido característico que aparece unos días después del contagio, por lo general con manchas rojas en la línea del cabello. No obstante, los síntomas del sarampión pueden no aparecer hasta 10 y 14 luego de la exposición.

La persona en cuestión que viajó con sarampión estuvo en el transporte público durante las horas pico de la mañana y la tarde los tres días que lo usó. Tomó un tren ligero Hudson-Bergeenn, particularmente la estación de la calle 8, y también viajó en la línea PATH Newark-World Trade Center, pasando por la estación Exchange Place en Jersey City, informó Gothamist.

Si bien Nueva Jersey todavía no tiene un brote oficial de sarampión, otros estados del país están viendo un aumento reciente del virus que puede propagarse cuando una persona enferma tose, estornuda o habla, liberando pequeñas gotas en el aire.

El sarampión fue declarado eliminado de EE.UU. en el año 2,000, pero muchos ciudadanos estadounidenses dejaron de vacunarse debido a afirmaciones médicamente dudosas sobre sus posibles efectos secundarios.

Por su parte, la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, informó que en lo que va de año ha habido 1,378 casos más que en cualquier otro año desde 1992.

La enfermedad puede generar infecciones de oído, diarrea y neumonía, dice la escuela, y en casos graves pueden causar daño cerebral y hasta la muerte.

Sigue leyendo: