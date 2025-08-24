Recluso de Rikers Island fue hallado muerto en su celda, novena muerte bajo custodia en una cárcel de Nueva York

Un convicto de Rikers Island murió en su calabozo el sábado en la mañana, lo que marcaría la novena muerte de un interno reportada en la controversial cárcel de la ciudad de Nueva York este 2025, explicaron los funcionarios.

Identificado como Ardit Bila, de 29 años, quien estaba detenido por robo, fue hallado “inconsciente” en su celda por agentes que realizaban visitas de rutina al Centro George R. Vierno cerca de las 12:25 de la madrugada, señaló el Departamento de Correcciones de la ciudad.

Los paramédicos acudieron al sitio y ofreció ayuda de emergencia, pero el recluso fue declarado muerto antes de la 1:00 de la madrugada.

“En nombre del Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York, extiendo mis más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos del Sr. Billa durante este momento increíblemente difícil”, manifestó la comisionada del DOC, Lynelle Maginley-Liddie, en un comunicado.

“Cualquier pérdida de vida bajo nuestra custodia es una tragedia, y nos comprometemos a realizar una revisión completa de las circunstancias que rodearon este incidente”.

Billa fue ingresado en Rikers el 23 de febrero tras ser capturado por dos casos separados en enero: uno por asalto y delitos con armas y el otro por robo, daños criminales y posesión de propiedad robada, de acuerdo con los registros judiciales, informó New York Post.

Debía volver al tribunal el 15 de septiembre.

El incidente del sábado sube la cifra de muertos en la prisión administrada por la ciudad a nueve, superando a los cinco encarcelados que murieron en 2024 en el complejo correccional de corta estadía de El Bronx.

En el mes de julio, Edwin Quispe, de 33 años, fue declarado muerto luego de sufrir una emergencia médica y ser descubierto yaciendo en el suelo de un baño dentro del Centro Eric M. Taylor.

Asimismo, el mes pasado el recluso Cristian Collado, de 51 años, que padecía de cáncer, murió en la sala de la cárcel del Hospital Bellevue, donde estaba recibiendo cuidados paliativos.

En este sentido, Benjamin Kelly, de 37 años, quien fue descubierto en peligro médico, murió en el Centro Eric M. Taylor, y James Maldanado, de 56 años, sufrió una emergencia médica mientras estaba en un autobús de Rikers esperando una audiencia tras ser dado de alta en un hospital.

Rikers Island, que se encuentra en crisis, está bajo supervisión federal desde el año 2015 en medio de los repetitivos problemas sistemáticos.

Sigue leyendo: