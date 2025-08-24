Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del domingo, 24 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos cada día que brindan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Conoce aquí los resultados de hoy domingo, 24 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio perfecto. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 24 de agosto

Los números ganadores son: 26 73 04

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 24 de agosto

Los números ganadores son: 02 78 08 71 09 18 20 53 59 73 17 22 35 65 28 12 50 77 06 11

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 24 de agosto

Los números ganadores son: 06 11 13 19 24

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 24 de agosto

Los números ganadores son: 10 02 33

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, debes comprar un ticket en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que tendrás que escoger antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras haber hecho la combinación de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un resguardo que has de proteger a buen seguro. Si ganas, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo diariamente a distintas horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, pues da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor será tuyo.

No obstante, puedes ganar premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El Loto Pool consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se celebra a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria