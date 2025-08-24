Se va querido personaje del programa Hoy Día

El famoso personaje del Pollo se va del programa Hoy Día, que transmite cada mañana de lunes a viernes la cadena de televisión Telemundo.

El conductor Carlos Calderón subió un carrusel de fotos en su cuenta en Instagram para hablar de esta salida en el show de entretenimiento.

“Todo me parece bonito. Gracias por permitirme hacer este trabajo que me da tanta alegría sabiendo que los hace sonreír a ustedes. Gracias por dejármelo saber con cada saludo en la calle y en las redes. Me siento muy bendecido de poder llevar el pan a mi casa llevando un poquito de felicidad a la suya. Hoy despedimos al Pollo que se va a la Universidad. Lo voy a extrañar mucho”, dijo.

Además de esto, bromeó sobre la química que tenían en pantalla: “Él me daba alegría y energía a mí cuando faltaban fuerzas, porque a veces faltan fuerzas y el siempre las tenía. ¡Le deseo suerte y bendiciones!”.

La audiencia reaccionó a esta salida con mensajes como: “Wow en serio el pollo se va. A mí también me dio mucha alegría y risa cuando lo vea contigo, Carlos lo voy a estándar mucho”, “Qué palabras tan bonitas Carlitos, llenas de sinceridad y reflejan exactamente la bella persona que eres y por eso te queremos. ¡Nosotros los televidentes somos quienes tenemos el privilegio de disfrutar de tu presencia, carisma y personalidad en Hoy Día, Telemundo. Al pollo se le va a extrañar, pero obviamente es un joven construyendo su futuro y le deseamos lo mejor. Se le va a extrañar”.

Se va el Pollo y llega Dayanara Torres a Hoy Día

Este lunes no estará el famoso personaje, pero sí recibirán a la puertorriqueña, quien compartirá toda la semana con la audiencia del programa.

La boricua contó en sus redes sociales que estará en Hoy Día: “Gente, estoy tan feliz, tan emocionada de poderles compartir esta linda noticia y es que la semana que viene voy a estar hosting de lunes a viernes en Hoy Día, por Telemundo. Así que voy a estar con todos ustedes en casita”.

