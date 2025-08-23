Dayanara Torres será conductora invitada en Hoy Día

La puertorriqueña Dayanara Torres se suma al programa Hoy Día, de la cadena Telemundo, como conductora especial. La boricua había estado en varias ocasiones como invitada en el programa El Gordo y la Flaca, de Univision.

“La próxima semana estará con nosotros una invitada superespecial”, dijo el mexicano Carlos Calderón para que luego la ex reina de belleza compartiera los detalles de su incorporación al programa.

En la declaración, la ex de Marc Anthony afirmó en un video: “Gente, estoy tan feliz, tan emocionada de poderles compartir esta linda noticia y es que la semana que viene voy a estar hosting de lunes a viernes en Hoy Día, por Telemundo. Así que voy a estar con todos ustedes en casita”.

La también actriz se mostró muy agradecida por la oportunidad de estar durante una semana en el programa. Una experiencia con la que sigue sumando momentos especiales en la industria del entretenimiento hispano en los Estados Unidos.

Los conductores del show se mostraron muy emocionados por la invitada que tendrán, ya que destacaron su profesionalismo y también la conexión que tiene con el público, por lo que es muy querida.

“No se lo pueden perder el lunes a primera hora”, dijo Pancho Usteri.

En Hoy Día tuvieron hace unas semanas como presentadora invitada a Aleska Génesis, quien causó revuelo en el show, debido a que se reencontró con su ex Clovis Nienow, pero también porque anunció su separación de Luca Onestini.

Ahora, con la incorporación de Dayanara Torres buscan que la audiencia se interese en ver su trabajo en pantalla y lo más probable que hable de su vida personal y los próximos proyectos que quiere asumir en su carrera.

