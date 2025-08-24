Vea el golpe que le valió una expulsión a Shilo Sanders en un juego de pretemporada de la NFL (Video)

El safety novato de los Tampa Bay Buccaneers Shilo Sanders, hijo del legendario miembro del Salón de la Fama Deion Sanders, fue expulsado este sábado durante el duelo de pretemporada frente a los Buffalo Bills, tras ser sancionado por rudeza innecesaria.

Sanders, quien llegó a Tampa Bay como agente libre no reclutado procedente de Colorado, busca asegurar un puesto en el roster final de 53 jugadores o en el equipo de práctica. Sin embargo, su futuro inmediato se complicó luego de golpear al ala cerrada Zach Davidson en medio de una serie de empujones.

Al finalizar el compromiso, en el que Tampa Bay cayó por 23-19, Bowles fue claro sobre la acción de su jugador. “No puedes lanzar golpes en esta liga, eso es imperdonable. Te van a atrapar cada vez. Tienes que crecer a partir de eso”, advirtió el coach.

Sanders no habló con la prensa tras el encuentro, pero la situación genera dudas sobre su continuidad, ya que pelea por el cuarto puesto de safety detrás de Antoine Winfield Jr., Tykee Smith y Christian Izien, compitiendo directamente con Kaevon Merriweather y Rashad Wisdom.

El exjugador de Colorado también fue castigado en el primer cuarto con una interferencia de pase defensivo. Además, arrastra un antecedente: en 2023 fue expulsado en la NCAA por un golpe contra el corredor de UCLA, Carsen Ryan, justo antes del descanso.

