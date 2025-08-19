La NFL y Crocs anuncian acuerdo multianual, con diseños de los equipos más populares

La empresa de calzado Crocs y la NFL anunciaron el lunes el lanzamiento de una nueva línea llamada: NFL X Crocs, que contará con diseños inspirados en los equipos más populares de la liga como parte de un acuerdo multianual que saldrá a la venta a partir del 18 de septiembre, en el primer mes de actividades de la temporada 2025 de la NFL.

Esta novedosa línea de sus Classic Clogs estará inspirada en la temática de los equipos de la liga para 14 de las 32 franquicias, en una primera etapa, así como sus populares adornos conocidos como Jibbitz.

“La marca Crocs ha tenido un impacto significativo en la cultura del calzado, y sus zapatos se han convertido en sinónimo de comodidad”, afirmó Ryan Samuelson, vicepresidente de productos de consumo de la NFL, en un comunicado.

Y agregó: “Colaborar con Crocs nos permite ofrecer a los aficionados más opciones para el día del partido que les permitirán disfrutar de una comodidad elegante, tanto el día del partido como todos los días”.

¿Qué equipos tendrán su propio diseño de Crocs y dónde comprarlos?

El diseño de los Classic Clogs contarán con elementos inspirados en los equipos: sus colores distintivos, las mascotas y los logotipos y tendrán un precio de lanzamiento que va de $79.99 a $84.99. Mientras que los Jibbitz costarán $4.99 de manera adicional y estarán disponibles a través de las tiendas en línea de NFLshop.com, Crocs.com, así como las tiendas Dick’s Sporting Goods, Fanatics, entre otros minoristas internacionales seleccionados.

Esta primera etapa tendrá diseños disponibles para: Buffalo Bills, Chicago Bears, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Detroit Lions, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins, Minnesota Vikings, Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers, equipos que “capturan la pasión y la personalidad de los fanáticos de los equipos de la NFL”.

"You can be comfortable and still look fly."



Ashton Jeanty pulled up in Crocs to the NFL draft 🔥 pic.twitter.com/FUHn7IJjpX — SportsCenter (@SportsCenter) April 24, 2025

Es decir, este lanzamiento inicial no tendrá disponibles diseños inspirados en los Giants y los Jets, equipos neoyorquinos de la NFL.

Adicionalmente, Crocs anunció que la línea incluye diseños ampliados, lanzamientos limitados y categorías ampliadas, así como algunos bolsos, como parte del acuerdo.

Matías Infante, vicepresidente de marketing global de Crocs , dijo en un comunicado que la compañía está “entusiasmada” por esta nueva alianza con la NFL que seguramente potenciará las ventas de este popular calzado de descanso: “Esta colección va mucho más allá del producto: se trata de crear experiencias inolvidables que acerquen aún más a nuestras comunidades al juego que aman”, dijo.

Crocs 🤝 NFL



The brands announce a multi-year agreement, kicking off with fourteen team versions of the Classic Clog 🏈



All 32 teams will get their own at some point in the 2025-26 season 📆 pic.twitter.com/Q3kLDn5ATb — Sneaker News (@SneakerNews) August 18, 2025

Innovando en el universo de los Crocs

Este lanzamiento llega solo unos días después de que Millie Bobby Brown anunciara también una alianza con la línea de calzado como la imagen de su nueva campaña Cozy.

Brown ha asegurado que pasó toda su infancia usando Crocs y también ayudará a presentar el nuevo zueco Unfurgettable, un diseño suave de piel sintética que combina el zueco clásico con la ropa cómoda.

“Estaba muy emocionada [de asociarme con Crocs]. Siento que, desde la perspectiva del consumidor, soy un cliente de Crocs”, declaró Brown a FN. “Recibir ese correo electrónico fue fantástico porque me siento muy conectado con la marca. Crecí con ellos, toda mi infancia usé Crocs. Mis hermanos y yo, que crecimos en una granja, usábamos Crocs a menudo”.

