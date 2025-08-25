Austin Butler se niega a interpretar al próximo James Bond: “Sería casi sacrílego”

El actor Austin Butler se cierra a la posibilidad de interpretar a James Bond en la próxima edición de la película del espía más famoso del mundo.

La razón de su negativa no se debe a su habilidad para interpretar a este icónico personaje sino a su nacionalidad. James Bond es un espía británico, un aspecto que se ha mantenido en cada edición de la franquicia. Por esta razón cada actor que ha interpretado al famoso espía ha sido británico por lo que se ha convertido en un rasgo importante del personaje y cambiarlo no parece ser una opción para Butler.

En una entrevista concedida a Hits Radio Breakfast Show, Butler descartó la idea de que un estadounidense sea el sucesor de Daniel Craig. Incluso el actor calificó de “sacrilegio” la posibilidad.

“Sería casi sacrílego que un estadounidense lo interpretara”, afirmó Butler.

A pesar de la negativa de interpretar a Bond, el actor estadounidense no descarta la posibilidad de formar parte del universo de James Bond. Incluso dijo que le gustaría interpretar al personaje antagónico. “¿Villano? Eso estaría bien. Lo haría”.

La saga de 007 se encuentra en medio de una profunda transformación luego de que Amazon desembolsó USD 1.000 millones para obtener el control creativo que, hasta entonces, se encontraba en manos de la familia Broccoli.

En medio de este proceso de transformación existe mucha expectativa sobre el actor que dará vida al famoso espía y reemplazará a Daniel Craig, quien interpretó a James Bond durante 15 años, desde 2006 hasta 2021, participando en cinco películas.

Austin Butler no ha sido el único actor en rechazar la posibilidad de interpretar a James Bond. El actor Glen Powell aseguró que es imposible que pueda interpretar a James Bond debido a que es originario de Texas.

“Soy tejano. Un tejano no debería interpretar a James Bond. Puedo hacer de Jimmy Bond, pero no debería ser James Bond”, reconoció el actor.

Theo James calificó de “aterradora” la posibilidad de interpretar a Bond mientras que Taron Egerton opinó que la oportunidad sería “desaprovechada” en él.

