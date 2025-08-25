Fallece a los 42 años Verónica Echegui, famosa actriz del cine español

La actriz Verónica Fernández de Echegaray, mejor conocida como Verónica Echegui, falleció a los 42 años. La noticia la dio a conocer la Unión de Actores y Actrices de España a través de sus redes sociales.

“Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz”, escribieron al pie de una foto de la actriz.

Aunque se desconocen más detalles de su muerte, medios españoles señalan que la intérprete perdió la vida en el hospital 12 de Octubre de Madrid, tras permanecer varios días ingresada debido a una enfermedad que hasta el momento no ha sido revelada.

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años.



Descansa en paz pic.twitter.com/jtEm9casWL — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 25, 2025

La madrileña alcanzó la popularidad en 2006 gracias a su papel en la película de Bigas Luna ‘Yo soy la Juani’, con el que obtuvo una nominación al Goya y la lanzó al estrellato.

A lo largo de su carrera, Verónica Echegui participó en películas como ‘Katmandú’, ‘Un espejo en el cielo’, ‘El patio de mi cárcel’, ‘Seis puntos sobre Emma’, ‘Kamikazes’ y la comedia ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’. En televisión, formó parte de reconocidas producciones como ‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Apaches y ‘Tres caminos’.

Su último trabajo fue en la comedia romántica ‘A muerte’, dirigida por Dani de la Orden y estrenada en Apple TV+ el pasado mes de febrero.

En el ámbito personal, Verónica Echegui mantuvo una relación durante 13 años con el actor Álex García, que finalizó en el verano de 2023. Aunque ambos optaron por no dar explicaciones públicas sobre su ruptura, durante más de una década fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

Famosos despiden a Verónica Echegui en redes sociales

Antonio Banderas: “Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.

Mi pésame a su familia, amigos”.

Bibiana Fernández: “No tengo palabras. Estos días encerrada en casa ajena al día que vivo, estoy en Madrid, pero podría ser la selva de Guatemala, ajena a todo, y de repente esta noticia, actriz admirada y una mujer maravillosa, no éramos amigas, pero coincidir con ella era siempre una alegría. Vuela bella, mi cariño para sus seres queridos”.

Gael García Bernal, quien protagonizó con Verónica la cinta ‘Me estás matando, Susana’, fue otro de los que le dedicó unas palabras: “Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos. Querida, Verónica Echegui – compañera: abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste. Qué fortuna haber podido jugar a ser actores contigo. ¡Te mando un suspiro a donde quiera que estés!”.

