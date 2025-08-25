Lil Nas X es acusado de 4 delitos graves luego de deambular sin ropa por Los Ángeles

El rapero Lil Nas X enfrenta cuatro cargos por delitos graves luego de ser arrestado por deambular desnudo en Los Ángeles. El artista, cuyo nombre real es Montero Hill, es acusado de agredir a agentes de policía y resistirse al arresto el pasado jueves (21 de agosto).

De acuerdo con Billboard, la Fiscalía acusó al dos veces ganador del Grammy de tres cargos de agresión con lesiones a un agente de policía y un cargo de resistencia a un oficial por el presunto incidente, que llevó al astro a ser hospitalizado.

El pasado jueves, Lil Nas X fue encontrado vagando desnudo por Ventura Boulevard, en el Valle de San Fernando. El rapero deambulaba por las calles usando solo un calzoncillo y botas vaqueras blancas mientras que hablaba incoherencias con la persona que lo grababa desde un auto.

TMZ fue el primero en publicar el video de Lil Nas recorriendo Los Ángeles desnudo. De acuerdo con el Departamento de Policía, Lil Nas X se resistió al arresto y agredió a los policías por lo que fue puesto bajo custodia. Luego de que presuntamente agredió a los policías, el artista fue llevado a un hospital para recibir tratamiento por sospecha de sobredosis. Inicialmente fue detenido bajo sospecha de obstrucción a un oficial, un delito menor.

El rapero pasó el fin de semana en prisión y la lectura de cargos se realizó este lunes. De ser declarado culpable por los delitos de agresión Lil Nas X podría enfrentar hasta 3 años de prisión por cada cargo.

Lil Nas X irrumpió en la escena artística con una mezcla experimental de géneros, abarcando country rap, trap, pop, y rock, con influencias del hip-hop.

Su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, alcanzó el número dos en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy por álbum del año.

