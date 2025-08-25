Conor McGregor recibe fuertes críticas por la paliza que le dio a un sparring adolescente en Italia [Video]

El ex campeón de la UFC, Conor McGregor vuelve a verse envuelto en controversia tras la difusión de un video en el que se lo observa golpeando con dureza a adolescentes durante una sesión de sparring en un gimnasio de Nápoles, Italia.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al irlandés intercambiando golpes sin contemplaciones con jóvenes claramente menos experimentados y de menor tamaño.

El video exhibe a McGregor enfrentando a varios púgiles locales, acorralando a uno de ellos contra la pared y lanzando una combinación de golpes contundentes mientras el joven intentaba protegerse y eludir los ataques.

Las críticas de los cibernautas no tardaron en surgir, con cuestionamientos sobre la necesidad y la ética de someter a ese ritmo y potencia a oponentes de tan poca experiencia. Varios medios internacionales se hicieron eco y cuestionaron la actitud de Conor.

Duras críticas

Entre los pronunciamientos destacados figura el del campeón de Bellator, Ben Askren, quien a través de redes sociales preguntó públicamente cuál era el sentido de que el ex campeón de UFC publicara videos golpeando a luchadores jóvenes que aún no se han consagrado en el deporte de las artes marciales mixtas.

Esta postura fue replicada por múltiples internautas, que interpretaron la actitud como excesiva y potencialmente riesgosa para los adolescentes.

El contexto de este episodio coincide con el proceso de recuperación y reentrenamiento del luchador irlandés, quien no compite formalmente desde su fractura de tibia en 2021 en su tercer combate ante Dustin Poirier.

Tras más de cuatro años fuera de los octágonos, McGregor había intentado regresar el año pasado, pero una lesión en el pie a pocos días de la fecha pactada frustró su vuelta.

El irlandés se encuentra en una nueva etapa de preparación que incluye la realización de controles antidopaje y su postulación para encabezar el evento especial de la UFC que el presidente de la empresa, Dana White, planea organizar en la Casa Blanca junto a Donald Trump durante los festejos por el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos, previstos para el 4 de julio de 2026.

