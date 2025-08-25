El tiempo de hoy en Nueva York para este lunes 25 de agosto

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este lunes? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

¿Va a llover? Ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 1% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 52% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:16 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:40 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 81 grados Fahrenheit (17 y 27ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 5% por la tarde y 2% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.