Estas son las 3 mejores series de Netflix recomendadas para ver esta semana

Del 25 al 31 de agosto de 2025, Netflix ofrece una selección de títulos que combinan drama, comedia y animación de autor.

Entre un drama médico aclamado, una comedia australiana subestimada y una serie animada original de un creador ganador del Emmy, estas son las producciones que más están dando de qué hablar y que merecen estar en tu lista.

The Resident

El drama médico The Resident es la recomendación ideal para quienes disfrutan de historias intensas dentro de hospitales, con un toque crítico al sistema de salud estadounidense. Aunque se estrenó en 2018, sigue siendo muy actual y todas sus seis temporadas estarán disponibles en Netflix solo hasta el 4 de septiembre de 2025, por lo que esta es la última oportunidad de verla en la plataforma.

La historia se centra en el Chastain Park Memorial Hospital de Atlanta y en el carismático pero arrogante doctor Conrad Hawkins, interpretado por Matt Czuchry. A diferencia de otros dramas médicos, la serie apuesta menos por los romances y más por mostrar de manera cruda los dilemas éticos y las fallas del sistema sanitario. Con un sólido elenco que incluye a Emily VanCamp, Bruce Greenwood y el fallecido Malcolm-Jamal Warner, The Resident se ha consolidado como uno de los títulos médicos más comentados de los últimos años.

Fisk

Para los amantes de la comedia, Netflix acaba de estrenar la tercera temporada de Fisk, una serie australiana que ha sorprendido a la crítica con un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes. Con solo 18 episodios en total, es una opción perfecta para una maratón ligera y divertida.

La ficción, creada y protagonizada por Kitty Flanagan, sigue a Helen Tudor-Fisk, una abogada de renombre que, tras ver derrumbarse su vida personal y profesional, debe adaptarse a un pequeño bufete de barrio. Filmada en formato de falso documental, recuerda a clásicos como The Office, con un humor rápido, sarcástico y lleno de situaciones absurdas en la rutina laboral.

El ingenio del guion y las actuaciones hacen de Fisk una de las comedias más subestimadas de Netflix, ideal para quienes buscan un respiro fresco y entretenido en medio de series más densas.

Long Story Short

La novedad de la semana es Long Story Short, la nueva comedia animada para adultos de Raphael Bob-Waksberg, creador de BoJack Horseman. Su temporada de estreno, lanzada hace pocos días, ya obtuvo un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y fue renovada para una segunda entrega antes incluso de debutar.

La serie narra la vida de una familia disfuncional a lo largo de varios años, entrelazando humor, drama y momentos surrealistas en un estilo que mezcla lo íntimo con lo extravagante. Al igual que en sus trabajos anteriores, Bob-Waksberg logra combinar lo emocional con lo satírico, ofreciendo una experiencia original que se siente tanto como una comedia irreverente como una memoria animada.

Con un elenco de voces que incluye a Ben Feldman, Abbi Jacobson, Nicole Byer y Dave Franco, Long Story Short se perfila como una de las series animadas más prometedoras del año y una cita obligada para quienes disfrutaron del estilo único de BoJack Horseman o Undone.