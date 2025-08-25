Timothy Bradley asegura que a Gervonta Davis le quedan un par de peleas antes de su retiro

El legendario boxeador estadounidense y antiguo campeón mundial, Timothy Bradley, se pronunció sobre el futuro de su compatriota Gervonta Davis y las enormes posibilidades de su retiro en el próximo año; esto luego de anunciarse el combate que protagonizará contra el youtuber Jake Paul en una pelea de exhibición el próximo mes de noviembre y en la que se presume que ganará la impresionante cifra de $40 millones de dólares.

En declaraciones ofrecidas a través de su canal de YouTube, Bradley consideró que al ‘Tank’ Davis todavía le quedan un par de peleas por concretar antes de retirarse oficialmente de los cuadriláteros y una de estas sería contra el filipino Manny Pacquiao; esto al considerar que debe enfrentarse contra los mejores para poder ser considerado como una de las grandes figuras de su generación.

“Creo que le quedan dos peleas. Esta es una, la próxima va a ser contra Manny Pacquiao, pienso yo, y después de eso creo que se va a levantar y va a decir: ‘Adiós boxeo, muchas gracias’”, expresó el estadounidense en sus declaraciones.

Estas palabras surgen luego que Gervonta Davis tomara la decisión de poner en pausa las negociaciones para una revancha contra Lamont Roach Jr. para exponer su título como campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); y así poder enfrentar a Paul en un simple duelo de exhibición que podría ser transmitido a través de Netflix.

En los últimos meses también ha surgido la posibilidad de enfrentarse contra Manny Pacquiao tras las declaraciones realizadas por el representante del filipino, Sean Gibbons, quien detalló que estarían abiertos a negociar ese combate para poder enfrentar a estas dos leyendas vivientes.

Recordemos que el asiático reapareció en los cuadriláteros el pasado mes de julio en un interesante partido ante el mexicano Mario Barrios en el que ambos registraron un empate por la fuerte pelea que dieron; ahora Pacquiao sigue en la búsqueda de una nueva estrella con la que pueda luchar para aspirar a levantar un nuevo título campeón y sumarlo a los ocho cinturones que ya ostentó.

De poder concretarse este enfrentamiento entre el estadounidense y el filipino, Gervonta Davis podría darle punto final a su impresionante carrera profesional enfrentando a una de las figuras más importantes de todos los tiempos dentro de este deporte, algo que sin duda alguna demostraría que podría ingresar a los salones de los mejores peleadores de su generación.

