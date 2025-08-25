Hombre de Maryland gana $200 mil en la lotería, gracias a una matrícula de camión

Un hombre del condado de St. Mary’s, en el estado de Maryland, ganó $200,000 dólares en el juego “Pick 5”, luego de elegir los números inspirándose en algo tan cotidiano como la matrícula de un camión que vio durante su trayecto laboral.

El afortunado, quien prefirió mantener el anonimato, relató que la inspiración llegó el 6 de agosto de 2025, cuando se detuvo en un semáforo en la localidad de Charlotte Hall. “Iba camino al trabajo, me detuve en un semáforo y vi la placa de un camión: 19363″, contó en declaraciones entregadas a la Lotería de Maryland. El ganador reclamó oficialmente su premio el 15 de agosto en Baltimore, en la sede principal de la institución.

Inspiración en los detalles cotidianos

El jugador explicó que cada día recorre más de 70 millas para llegar a su empleo. Durante ese largo viaje suele buscar inspiración en lo que observa, y así elige los números que juega.

En ocasiones anteriores, comentó que había pensado en apostar por cifras significativas como la dirección de la casa donde crecieron sus padres, pero en esa ocasión no lo hizo, y la jugada resultó ganadora días después. Esta vez decidió confiar en su intuición y jugar el número 19363 que había visto en la matrícula.

Para maximizar sus oportunidades, realizó 8 apuestas en total: 4 en modalidad straight (orden exacto) y 4 en modalidad box (cualquier orden). Participó tanto en el sorteo vespertino del 6 de agosto como en el diurno del 7 de agosto. Fue en este último donde la combinación resultó ganadora.

“Estaba sin aliento de lo feliz que estaba”, aseguró el hombre tras verificar los resultados oficiales.

En ocasiones, el jugador de lotería elige números significativos en su vida para comprar billetes. (Foto: Rogelio V. Solis/Shutterstock)

El boleto ganador fue adquirido en Third Base, un establecimiento ubicado en 28085 Point Lookout Road en Loveville. Como reconocimiento, el local también recibió un premio de $2,000, otorgado por Maryland Lottery como bonificación por vender un ticket ganador de alto valor.

El hombre tiene planes claros para el dinero. Según indicó el boletín de la lotería estatal, planea jubilarse dentro de un año y utilizar parte del premio para remodelar la casa de su infancia, una propiedad que perteneció a sus padres.

Sobre la celebración, el afortunado jugador respondió con humor: “Oh, voy a comer un pastel de cangrejo”, un platillo emblemático de Maryland.

“Pick 5”: un juego con ganadores diarios

El juego “Pick 5” es uno de los más populares en Maryland porque ofrece sorteos diarios, tanto diurnos como nocturnos. Los jugadores deben seleccionar 5 dígitos y pueden apostar en diferentes modalidades. Las apuestas directas requieren acertar en el orden exacto, mientras que las apuestas en “box” permiten ganar con cualquier orden de la combinación.

La Lotería de Maryland reporta constantemente historias de ganadores que eligen números basados en cumpleaños, direcciones, matrículas o simples corazonadas. Este caso confirma que la suerte puede encontrarse en cualquier detalle de la vida diaria.

Además del “Pick 5”, los juegos multijurisdiccionales como Powerball siguen generando gran expectación en Maryland. Entre el 31 de mayo y agosto de 2025, las ventas de boletos de Powerball en el estado superaron los $24,5 millones, entregando más de $6,9 millones, incluyendo 2 billetes ganadores de $1 millón.

El mes de agosto también trajo buenas noticias para el condado de Prince George’s, donde 2 boletos de Powerball Double Play vendidos en Landover Hills Exxon y A-1 Laundromat en Riverdale otorgaron $500,000 cada uno. Aunque no lograron acertar el número Power Ball, sí coincidieron con todas las bolas blancas sorteadas el 20 de agosto, lo que les permitió llevarse importantes premios.

