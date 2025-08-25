El premio del Powerball llega a $750 millones hoy: ¿existe un método real para ganar?

El sorteo del Powerball de hoy, lunes 25 de agosto de 2025, está marcado por una cifra colosal: el jackpot estimado asciende a $750 millones de dólares, con un valor en efectivo de $338,6 millones. Es, sin duda, uno de los premios más grandes del año y el décimo mayor en la historia del juego.

Tras el sorteo sin ganador del pasado sábado 23 de agosto, la expectativa crece. Ni la mitad de los estadounidenses logra resistirse a la tentación de esa cifra récord.

¿Existe realmente un “truco” para ganar?

Según el matemático y especialista en estadística de juegos, Ashok Singh, de la Universidad de Nevada, la única forma real de incrementar las probabilidades de acertar el Powerball es comprar más boletos. Todo lo demás depende del azar. Es una verdad evidente: más boletos implican mayor cobertura de combinaciones, aunque Singh enfatiza que “incluso con 100,000 boletos, la posibilidad de ganar sigue siendo mínima y el costo supera cualquier retorno”.

Recordemos que el sistema de juego del Powerball está diseñado bajo estándares de aleatoriedad, con generadores de números pseudoaleatorios imposibles de descifrar sin acceso interno. La lotería no permite anticipar patrones. Es por ello que Singh también subraya lo siguiente: “Es mucho más probable que alguien sea alcanzado por un rayo a que gane la lotería”.

Y recalca que los juegos de azar no admiten estrategias que modifiquen el resultado, a diferencia del blackjack, donde sí es posible aplicar técnicas como el conteo de cartas.

Al ser el Powerball un juego de azar, es imposible que exista una estrategia para ganar el premio mayor. (Foto: Jenny Kane/AP)

No obstante, la historia cuenta excepciones. El matemático rumano Stefan Mandel es el ejemplo más famoso: en las décadas de 1960 y 1990 logró ganar la lotería 14 veces acumulando combinaciones completas mediante un sistema colectivo de financiamiento.

Su “método Mandel” consistía en reunir un grupo de inversores, comprar todos los boletos posibles en un sorteo, y así asegurar alguna combinación ganadora. Aplicó esta estrategia en su país, en Israel, Australia e incluso en Virginia, donde ganó $27 millones.

Sin embargo, su éxito fue investigado por agencias como la CIA y el FBI: nunca lo acusaron de manipulación del sorteo, pero sí lo multaron y sancionaron por violaciones de normas financieras.

¿Podría repetirse hoy? La respuesta hoy es clara: no. Las loterías actuales, incluido el Powerball, han aumentado tanto la cantidad de combinaciones posibles que, cubrirlas todas, resultaría económicamente inviable, y además, se han implementado normas que impiden compras masivas de boletos.

¿Cómo y cuándo se juega hoy el Powerball?

El sorteo se realiza hoy, lunes 25 de agosto de 2025, a las 22:59 horas (ET).

Cada boleto cuesta $2, con la opción Power Play por $1 adicional para multiplicar premios secundarios.

Las probabilidades de acertar el jackpot son de 1 en 292 millones.

El premio anunciado de $750 millones es uno de los más grandes del año, y el décimo en la historia del juego.

Hoy, el sorteo del Powerball atrae millones de jugadores con una cifra histórica. Aun así, la recomendación de expertos como Ashok Singh es clara: no existe un truco secreto más que comprar más boletos, aunque el beneficio no garantice nada frente al abrumador factor azar.

