Jugadores de Argentina y República Dominicana se van a las manos en torneo de baloncesto en Nicaragua

La violencia le ganó el pulso al espectáculo deportivo. El pasado domingo La AmeriCup 2025 en Managua, Nicaragua, se convirtió en un hervidero cuando el partido entre la selección de Argentina y República Dominicana terminó no solo con un marcador apretado, sino con una violenta pelea que sacudió el torneo.

Los jugadores de ambas selecciones protagonizaron una pelea al finalizar el encuentro que se llevaron los dominicanos en la prórroga 83-84 después de haber llegado al final del tiempo reglamentario con empate a 75.

Apenas terminó el partido, jugadores de ambas selecciones se enfrentaron físicamente. Hubo empujones, insultos y golpes que empañaron el espectáculo. El detonante parece haber sido una celebración de los dominicanos frente a Juani Marcos, lo que provocó la reacción de los argentinos.

Las imágenes y videos de la pelea han circulado como la espuma encuentro redes sociales. Los clips muestran como jugadores de ambos países reparten puñetazos y empujones.

Tras el encuentro y la trifulca, el seleccionador de Argentina, Pablo Prigioni, habló sobre los incidentes de violencia responsabilizando a los árbitros por sus decisiones.

“Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo (…) hay cuestiones dudosas y situaciones que definen el partido. Lo del final es consecuencia de permitir. Creo que tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel de los dos equipos y hoy fue así”, dijo.

Ahora varios jugadores que participaron en la pelea podrían ser sancionados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Argentina venía de vencer a Nicaragua en el Grupo C y ahora suma una victoria y una derrota. Por su parte, República Dominicana sigue invicta, liderando el grupo con actuaciones destacadas de Andrés Feliz (Real Madrid), Ángel Núñez y Jean Montero.



Sigue leyendo:

· Murió ahogado en un lago de Utah el jugador de baloncesto universitario Deng Mayar

· Murió jugador de baloncesto que buscaba comida para sus hijos en Gaza

· Tarjeta única autografiada por Kobe Bryant y Michael Jordan se vende por $12,9 millones de dólares y rompe récord mundial