Tarjeta única autografiada por Kobe Bryant y Michael Jordan se vende por $12,9 millones de dólares y rompe récord mundial

La tarjeta única de colección autografiada por Kobe Bryant y Michael Jordan rompió un récord mundial. El pasado sábado por la noche fue subastada por $12,9 millones de dólares y se convirtió en la tarjeta deportiva mejor pagada en la historia.

La subasta de la tarjeta se realizó el pasado sábado 23 de agosto, justo en el cumpleaños 47 de Bryant. La pieza del 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant, numerada 1 de 1, superó a la tarjeta Topps Mickey Mantle de 1952, que se vendió por $12,6 millones de dólares a finales de agosto de 2022.

La tarjeta Jordan/Bryant se vendió con Heritage Auctions. La identidad del comprador no fue revelada. Se trata del segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos, detrás de la camiseta “llamada tiro” de la Serie Mundial de 1932 de Babe Ruth, que se vendió por $24,12 millones de dólares hace casi un año.

La subasta por la carta de Jordan y Bryant terminará el próximo 24 de agosto. Crédito: Heritage Auctions | Cortesía

Su precio inicial era de poco más de $5 millones de dólares y la expectativa de venta era de $6,1 millones. No obstante, la subasta en el evento Summer Platinum, duplicó lo que se esperaba que pudiese recolectar.

Se trata de una tarjeta parte de la serie Upper Deck Dual NBA Logo Autographs, numerada 1/1, lo que significa que es única. El artículo incluye las firmas de ambos jugadores, imágenes impactantes y parches con el logo de la NBA.

Fue lanzada entre 2004 y 2009, pero esta es la única que reúne a Jordan y Bryant. La firma de Kobe está junto a un parche azul, blanco y rojo, mientras que el de Michael es dorado y blanco.



