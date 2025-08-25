Noruego Casper Ruud lanza llamativa queja en el US Open: “Vayas donde vayas huele a marihuana”

El tenista noruego Casper Ruud no es el primer jugador que alerta del fuerte olor a marihuana que se respira en las pistas del US Open en Flushing Meadows, New York.

Nick Kyrgios, Alexandr Zverev o Maria Sakkari ya denunciaron en años pasados lo incómodo que resulta competir a un nivel de exigencia física máxima con un olor tan fuerte, algo que secunda el noruega en palabras recogidas por NRK.

“Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”, afirmó, aludiendo a una situación que, según él, forma parte del día a día en la ciudad y en el propio evento.

“Creo que es molesto estar en el campo y que alguien fume un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, sentenció el noruego.

Otras quejas

La situación fue confirmada por la tenista Rebeka Masarova, quien compartió su propia experiencia en ese mismo escenario: “En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa”.

Estas declaraciones ilustran que la presencia de olor a marihuana en las instalaciones del torneo no es un fenómeno reciente ni exclusivo de un solo partido.

En aquella ocasión, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) realizó una investigación para determinar el origen del aroma denunciado por la tenista y, según el portavoz Chris Widmaier “no se encontró prueba de que alguien estuvo fumando”, en las instalaciones del estadio, por lo que confirmaron que el olor provenía de las adyacencias.

Las quejas de los jugadores, tanto de Ruud como de Sakkari y Masarova, ponen de manifiesto un aspecto singular de la experiencia en el Abierto de los Estados Unidos, donde el entorno urbano y las nuevas regulaciones influyen en las condiciones de juego de una manera poco habitual en otros torneos del circuito.

