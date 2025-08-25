¿Quién era Marcos Olmedo, el futbolista ecuatoriano de 26 años que murió en un accidente de tránsito?

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto por la muerte de Marcos Olmedo, jugador de 26 años que jugaba en el Mushuc Runa y perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía a Quinindé, a la altura del sector Las Pimientas, en la provincia de Esmeraldas.

De acuerdo con la prensa local, Olmedo se habría quedado dormido mientras manejaba y perdió el control del auto, que terminó impactando a otros dos vehículos. Además de Olmedo, fallecieron otros dos hombres de entre 30 y 34 años.

¿Quién era Marcos Olmedo?

Marcos Olmedo nació en Guayaquil el 1 de junio de 1999. Jugaba en la posición de mediocampista central y tenía 26 años. Comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Norte América y Deportivo Azogues.

Debutó profesionalmente en Sociedad Deportiva Aucas en 2017, donde permaneció hasta 2021. Durante ese tiempo, disputó 16 partidos oficiales, sin goles.

En 2021 fue cedido a América de Quito, donde sumó 10 apariciones. Pasó por Macará entre 2022 y 2023, jugando 32 encuentros en dos temporadas.

En 2023 vivió una breve etapa en Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde disputó apenas tres partidos. Sin embargo, fue en 2024 cuando alcanzó el punto más alto de su carrera.

Fichó por El Nacional y fue parte del plantel que conquistó la Copa Ecuador, un título que el club no ganaba desde hacía casi dos décadas. Olmedo disputó 40 partidos con los criollos y anotó su único gol como profesional.

En 2025 se unió a Mushuc Runa, donde jugó cuatro partidos antes de su trágico fallecimiento el 24 de agosto. Se trata del segundo futbolista muerto en las filas del Mushuc Runa en este 2025.

A comienzos de enero, el delantero uruguayo Mathías Acuña, de 32 años, se quitó la vida, de acuerdo con la conclusión de la Policía Nacional de Ecuador.



