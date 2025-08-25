Thomas Müller se adelanta al anuncio oficial y revela por accidente convocatoria de Tristan Blackmon al USMNT

Thomas Müller ya está dejando huella en la MLS. Tras debutar con gol en la victoria de Vancouver Whitecaps 3-2 ante St. Louis City SC el pasado sábado, al alemán parece que se le escapó una información confidencial y reveló la convocatoria de Tristan Blackmon por la selección de Estados Unidos para los amistosos de septiembre.

“Durante el parón internacional, extrañaremos a algunos jugadores. Tristan está convocado para la selección estadounidense”, dijo un Müller que, nada más terminar su última frase, se dio cuenta de que la lista aún no es pública.

La secuencia no tiene desperdicio, pues al percatarse de su lapsus, Müller se lo tomó con humor e hizo gestos alusivos a tragarse sus palabras. “Si juega bien hoy… Ah, el partido ya se jugó. Al final, es lo que es, escuché lo que escuché… felicidades a Tristan y felicidades a Estados Unidos“, añadió.

Cuando aún no han anunciado la lista, Thomas Muller revela que su compañero en Vancouver, Tristan, fue convocado a la selección de Estados Unidos.



Su reacción al darse cuenta de la primicia que tiró. Es un tipazo Tomás.



A sus 28 años, Blackmon aún no ha sido internacional. Estuvo en la lista preliminar a la Copa Oro 2025, pero no llegó a la final. Ahora, parecer ser que sí jugará finalmente con Estados Unidos.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino enfrentarán a Corea del Sur el 6 de septiembre en Harrison, Nueva Jersey. Posteriormente, se verán las caras con Japón el 9 de septiembre en Columbus, Ohio.

De acuerdo con la cadena ESPN, Blackmon también tuvo la posibilidad de jugar con la selección de Canadá, pues el entrenador Jesse Marsch, se lo habría expresado.

Vancouver Whitecaps defender Tristan Blackmon (33) in the first half of an MLS soccer match Saturday, July 12, 2025, in Commerce City, Colo. (AP Photo/David Zalubowski)

Tristan Blackmon es un defensor central con capacidad de jugar como lateral derecho. Nació en Las Vegas y comenzó su carrera en la ‘University of the Pacific’, donde fue goleador histórico antes de cambiar de posición a defensa

Luego fue seleccionado por Los Angeles FC en el SuperDraft de 2018 y debutó ese mismo año. Desde 2022 está con los Whitecaps, donde ha sido clave en la defensa y ha marcado goles importantes, incluyendo uno en la final de la Canadian Championship.



