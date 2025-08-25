Zipotle: el novedoso método de entrega con drones de Chipotle

Desde el 21 de agosto, los clientes en el área de Dallas podrán recibir sus pedidos digitales de Chipotle por avión a través de Zipotle, el nuevo programa de acceso anticipado en colaboración con Zipline.

Se trata de una colaboración con Zipline, reconocido por ser el sistema de reparto autónomo más grande del mundo, con el cual la cadena de comida texmex enviará pedidos digitales a domicilio en el área metropolitana de Dallas en pocos minutos.

El presidente y director de estrategia y tecnología de Chipotle, Curt Garner, explica que “el compromiso de Zipline con una experiencia de entrega eficiente y respetuosa con el medio ambiente es sinónimo de nuestra misión de Cultivar un Mundo Mejor”.

Mientras que el director ejecutivo y cofundador de Zipline, Keller Rinaudo Cliffton, asegura que “con Zipline, tocas un botón y, minutos después, la comida aparece mágicamente: caliente, fresca y ultrarrápida”.

El nuevo programa representa una opción de obtener los pedidos de manera más rápida para los clientes.

Cómo funcionará el servicio de entrega

El servicio estará disponible para un pequeño número de usuarios de Zipline, antes del lanzamiento de un servicio más amplio en las próximas semanas, a través de una flota de aeronaves silenciosas y de cero emisiones, según un comunicado.

Este programa ayudará a realizar entregas ultrarrápidas y convenientes que ahorran tiempo a los clientes y mantienen los pedidos frescos. Chipotle informó que todo el menú es apto para entrega a domicilio en Zipotle.

Así puedes acceder al Servicio Zipline-Chipotle en Rowlett

1. Descargar la aplicación Zipline en tu teléfono a través de la App Store (para iPhone) como en la Google Play Store (para Android).

en tu teléfono a través de la App Store (para iPhone) como en la Google Play Store (para Android). 2. Verificar la elegibilida d: tras descargar la aplicación, el sistema te pedirá tu ubicación para verificar si estás dentro del área de servicio en Rowlett.

d: tras descargar la aplicación, el sistema te pedirá tu ubicación para verificar si estás dentro del área de servicio en Rowlett. 3. Realizar el pedido: a través de la aplicación de Zipline, donde podrás revisar el menú de Chipotle y seleccionar los productos que desees.

a través de la aplicación de Zipline, donde podrás revisar el menú de Chipotle y seleccionar los productos que desees. 4. Preparación del pedido : una vez hecho el pedido, el personal de Chipotle preparan el pedido y lo colocarán en un lugar específico llamado Zipping Point.

: una vez hecho el pedido, el personal de Chipotle preparan el pedido y lo colocarán en un lugar específico llamado Zipping Point. 5. Entrega del pedido: un drone de Zipline, llamado “Zip”, llega al Zipping Point de forma autónoma, sin necesidad de un piloto, y recoge el paquete con el pedido, se eleva y viaja por el aire directamente a la dirección del cliente, evitando el tráfico y las carreteras. Al llegar a la ubicación de entrega, el Zip no aterriza, sino que se mantiene en el aire mientras un cable desciende lentamente el paquete con el pedido.

Los drones vuelan a una altitud de aproximadamente 90 metros para garantizar un viaje seguro y utiliza sensores para evitar obstáculos (como árboles o cables de luz) y coloca el pedido suavemente en el lugar correcto, cerca de la dirección del cliente.

Sigue leyendo:

–¡Burritos Gratis! Chipotle regala $1 millón en BOGO

-Halloween: Chipotle trae de vuelta los Boorito con burritos a $6 y horario ampliado

-Día Nacional de la Quesadilla: Chipotle regalará hasta un $1 millón en quesadillas