Alicia Villarreal confirma romance con el influencer Cibad Hernández a 20 días de su divorcio

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma y, en el caso de Alicia Villarreal, parece que llegó acompañada de ilusión, sonrisas y hasta tatuajes compartidos.

Aunque apenas han pasado 20 días desde que se emitió la sentencia de divorcio con Cruz Martínez, la llamada “Güerita Consentida”, de 53 años, ya le encontró un nuevo sentido a la vida y está gritando a los cuatro vientos que tiene una nueva ilusión en el corazón.

El afortunado es nada más y nada menos que el influencer Cibad Hernández, de 42 años, con quien la cantante no solo se dejó ver, sino que confirmó públicamente el romance que muchos sospechaban.

En sus redes sociales, Alicia publicó imágenes desde Las Vegas, donde se le ve tomada de la mano, abrazada y muy cerquita de Cibad. Y, por si alguien tenía dudas, ella misma lo aclaró con un mensaje directo a sus fans:

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera. Es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme… Seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo. Ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo… Amo demasiado”, escribió Alicia en una historia de su cuenta de Instagram.

La pareja compartió el mensaje en una foto donde aparecen dos brazos tatuados con el mismo diseño: C8217 acompañado de un corazón.

Cabe recordar que la exvocalista de Límite decidió cerrar su historia con Cruz Martínez en medio de un proceso legal complicado, tras denunciarlo por violencia familiar y otros posibles delitos ante la Fiscalía de Nuevo León Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres.

Cibad Hernánez cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram y otros 4.3 millones en TikTok. Se sabe que el tiktoker viene de una familia disfuncional, de abuso a mujeres, y que busca cambiar patrones con sus mensajes en redes sociales.

“La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón, cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo y más si eres correspondido por una Bella, Inteligente y Maravillosa mujer. ¡Es tiempo de escribir historias bonitas y de dar ejemplo de que sí se puede ser feliz C8217 Arre!”, fue el mensaje que compartió esta tarde el enamorado de Alicia.

